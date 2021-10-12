Yunanistan'da öğretmenlerden eğitim reformuna karşı kitlesel grev

Yunanistan'da dün binlerce öğretmen, öğrenciler ve velilerle birlikte başkent Atina'da diğer büyük kentlerde bir araya gelerek hükümetin eğitim reformunu protesto etti.

Atina'da gösterilerin, Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlerin grevlerinin yasa dışı ilan edilmesini talep ettiği Temyiz (Efeteio) Mahkemesi önünde başladığı belirtildi.

Tüm İşçilerin Militan Cephesi (PAME), "Eğitim Bakanlığı'nın bu mücadeleyi suçlamasına karşı 100 binden fazla öğretmen greve katıldı. katılım oranı yüzde 70 ila 90 oranını buldu" açıklamasında bulundu.

PAME'nin açıklamasında, "Sınıf sendikaları ve diğer sektörlerden işçilerin yanı sıra Dünya İşçileri Sendikaları Federasyonu'nun da dayanışmasıyla öğretmenlerin gösterisi sokakları doldururken, öğretmenler Parlamentoya ulaşarak onlarla beraber eğitimde sınıf reformlarını protesto eden binlerce öğrenciyle buluştu" denildi.

Atina'da öğretmenlerin yürüyüşü