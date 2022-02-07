COSCO Pire Limanı işçileri greve gitti

Yunanistan’ın ve Akdeniz çanağının en büyük aktarma limanı olan Pire Limanı, özelleştirme kapsamında Çin menşeili gemicilik ve lojistik hizmet firması olan COSCO tarafından işletiliyor.

Geçtiğimiz aylarda bir işçinin ölümü sonrası başlayan grevle gündeme gelen Pire Liman'ında işçiler hakları için greve gitti.

COSCO işçileri, "Hiçbir işçi tek başına değildir, grev ve haklarımızı savunmada geri adım atmıyoruz" dedi.

Grevin son derece başarılı olduğunu belirten COSCO Pire Limanı İşçileri Sendikası'nın (ENEDEP) yönetim kurulu üyeleri, "Çok az işçi vardiyaya geldi ve yakında çıkacaklar" açıklamasında bulundu.

Vardiyadaki işçiler, vardiya bitiminde greve katıldı. Farklı sektörlerden pek çok işçi de Pire Limanı'na gelerek grevdeki işçilerle dayanışma gösterdi.