Çorum'da bir kişi çocuklara cinsel istismar suçlamasıyla tutuklandı

Çorum'un Alaca ilçesinde iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı.

7 yaşında bir kız çocuğu ile 8 yaşında erkek çocuğu, M.K.'nin kendilerine uygunsuz davranışlarda bulunduğunu söylemesi üzerine aileler polise başvurdu. Şikayet üzerine bir süre polis ekiplerince yürütülen takip sonrası, zanlı gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, psikolojik danışman eşliğinde çocukların da ifadelerine başvurdu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (AA)