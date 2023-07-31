10 öğrenciye cinsel istismarda bulunan öğretmen tahliye edildi

Hatay'da Murat Sağıroğlu adındaki beden eğitimi öğretmeni, 10 öğrenciye cinsel istismarda bulundu. Mahkeme tarafından 158 yıla yakın hapis cezası verilen Sağıroğlu karardan kısa sürece önce tahliye edildi ve henüz bulunamadı.

Halk TV'de yer alan habere göre yaşananlar, cinsel saldırıya maruz kalan öğrencilerden H. Y.'nin ifadesiyle ortaya çıktı. H.Y., ifadesinde 11 yaşında cinsel istismara uğradığını ve 5 sene boyunca devam ettiğini anlattı.

Dava dosyasına göre Murat Sağıroğlu, tehdit ettiği H.Y.’yi öğretmen arkadaşları Engin Y., İbrahim O., Abdullah A., Murat O. ile kuzeni Özmen Ö. tarafından da cinsel saldırıya maruz bıraktı.

Öğretmenler Murat Sağıroğlu, Engin Y., İbrahim O., Abdullah A., Murat O. ile Sağıroğlu’un kuzeni Özmen Ö. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'çocuğun basit cinsel istismarı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'reşit olmayanla cinsel ilişki', 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçlarından dava açıldı.

Ancak yargılama sürecinde karardan hemen önce Murat Sağıroğlu tahliye edildi ve kayıplara karıştı. Sağıroğlu hakkında 158 yıla yakın hapis cezası verildi. Dosya istinaf mahkemesine gitti.