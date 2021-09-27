Çorum Valisi Çiftçi: 57 öğretmenimiz, 549 öğrencimiz, 107 sınıfımız karantinada

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi yüz yüze eğitim hakkında açıklamada bulundu.

Koronavirüs yakalananların yaş oranlarına ilişkin de açıklama da bulunan Vali Çiftçi, “Genç nüfusunda 5 yaş ve üzeri kişilerinde 90 yaş üzeri kişilerin korona virüse yakalanma oranları elimizde. Genç nüfusta vaka artışı var. Çorum'da şu anda 57 öğretmenimiz, 549 öğrencimiz, 107 sınıfımız karantinada. Okullarımızı son ana kadar açık tutma bir gayretimiz var. Çabamız var. Ama oranlarımız da yüksek. Bu konuda velilerimizin son derece dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.