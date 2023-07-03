Çorum Katliamı'nın 43. yıldönümünde kitlesel basın açıklaması: Dava yeniden açılmalı

Çorum Katliamı’nın 43. yıldönümü nedeniyle Çorum Emek Platformu ve Alevi dernekleri tarafından düzenlenen anma etkinliklerinin üçüncü gününde kitlesel basın açıklaması yapıldı. Alevi Kültür Derneği Çorum Şubesi Başkanı Nurettin Aksoy, arşivler açılarak suçluların belirlenmesini ve cezalandırılmasını isteklerini söyledi.

Alevi Kültür Derneği Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, "Siyasal iktidar, devlet organları tarafından organize edilen ve 24 Ocak 1980 tarihinde alınan ekonomik ve sosyal kararları uygulamaya sokmak, ülkemizi dünya kapitalizmi ile birleştirmek için planlanan Çorum Katliamı, önce sağ-sol çatışması, ardından Alevi-Sünni çatışmasına dönüştürülen eylemdir. Onlarca canımızın ölümüne, onlarcasının yaralanmasına, binlerce insanın evini, toprağını terk etmesine neden olmuştur" diye konuştu.

'Yargılamalarda gerçek ortaya çıkmamıştır'

ANKA'nın haberine göre Nurettin Aksoy, şunları söyledi:

"Tüm bu olaylar, olgular, mahkeme tutanakları ve devletin iddianameleri, gazete haberleri ve tanıklarla ispat edilmiştir. Tüm bu deliller, Çorum’da yaşanan katliamın sağ-sol ya da Alevi-Sünni çatışması değil, devlet organlarının organizesi ile bir siyasal düşünce ve mezhebe ait insanların sistemli olarak katledildiğini, yani insanlığa karşı suç işlendiğini göstermektedir.

Yargılamalarda basit olaylar olarak gösterilip sistemli bir araştırma yapılmamış, gerçek ortaya çıkmamıştır. Yaşanan gerçekler devlet tarafından tespit edilmediği için katliam anmalarında iki temel talebi yıllardır dillendiriyoruz.

Bu topraklar, tarihin en eski imparatorluklarından Hititlerden Cumhuriyet’imize kadar onlarca kadim kültüre ve insana yurt olmuştur. Bu topraklar, tüm canları eşit ve kardeş gören, farklılıklara saygı duyan Hacı Bektaş-ı Veli, erenlere, çekilen acılara rağmen kucak açmıştır. Siz canlarımızın huzurunda tekrar ettiğimiz gerçekler ve yinelediğimiz talepler, bu topraklarda yaşayan ve yaşayacak farklı yolları yürüyen bütün canların birliği içindir. Sorumluluğu da idari ve adli makamlar başta olmak üzere bütün insanlığa aittir.

Bizler, her sene anmamızı gerçekleştirip yolumuzu yürümeye devam ederek sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Bu nedenle toplu yargılanmanın, davanın yeniden açılıp; gizli kalan, açığa çıkmayan bütün davalar üzerindeki gizem ortadan kaldırıp, asıl suçlular ortaya çıkıp, şehrin uygun görünen bir yerine de bir anıtı yerine getirmek için dile getirmeye devam edeceğiz. Omuz omuza mücadelemizi devam ettireceğiz."