Sivas Katliamı'nın yıldönümü nedeniyle yapılan yürüyüşe polis saldırısı: Gözaltılar var

Siyasi parti ve kurumlar tarafından İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde bulunan Sarıgazi Mahallesi'nde, Sivas Katliamı'nın 30'uncu yıl dönümü nedeniyle anma yürüyüşü düzenlendi.

Sloganlar eşliğinde devam eden yürüş sırasında polis, İbrahim Kaypakkaya fotoğrafını öne sürerek yolu kapattı.

Yola barikat kuran polis, kitleye biber gazı ile kitleye müdahale etti. Polis tarafından darp edilenlerin olduğu bildirilirken, gözaltına alınanların olduğu aktarıldı.

Öte yandan polisin engelleme çalışmalarına karşın yürüyüş devam etti.