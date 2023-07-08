Çorlu Tren Katliamı'nın üzerinden 5 yıl geçti: 'Adalet arayışımız sürüyor'

İstanbul Halkalı’dan Edirne Uzunköprü’ye giden yolcu treni beş yıl önce bugün Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar’da raydan çıkarak devrildi. Katliam gibi kazada 7’si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 300’den fazla kişi de yaralandı. Olayın üzerinden beş yıl geçmiş olmasına karşın kayıp yakınlarının “adalet” arayışı sürüyor. Davanın 15. duruşması ise 19 Temmuz’da saat 09.30’da Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde görülecek.

Cumhuriyet'ten Cengiz Karagöz'ün haberine göre, 5 yıl önce meydana gelen katliamda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden anne Mısra Öz, dava kapsamında yargılanan 13 kişiden birinin dahi tutuklu olmadığını ifade etti. Öz, “Günler sonra 15. duruşma görülecek. Halen adalet arayışımız sürüyor. Adaleti ne zaman sağlarsak sevdiklerimiz için yaptığımız anmalarda 'Adaleti sağladık' diyebileceğiz. Bu kazaların sebebi liyakatsizlik, denetimsizlik ve sorumlulara ceza vermeyen yargıdır” dedi.

'TCDD 5 yıldır savcılık ve mahkeme müzekkerelerine ya cevap vermiyor'

Avukat Selvi Yüzbaşıoğlu ise dava sürecine ilişkin konuştu. Yüzbaşıoğlu, “Dosyanın ilk celsesinde yakınlarını kaybeden ailelerin bir kısmı duruşma kapısı önünde polis şiddetine maruz kaldı. Daha sonra hâkimler dosyadan çekildi. 8. duruşmada talebimiz üzerine, üç yıldır süren yargılama boyunca 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan yargılanan sanıkların, suçu 'olası kastla' işlediklerinden bahisle ek savunmaları alınmış ve sanıkların 25 kez olası kastla ölüme sebebiyet vermekten ve 297 kez olası kastla yaralanmaya sebebiyet vermekten ifadeleri alındı” diye konuştu.

“TCDD, 5 yıldır savcılık ve mahkeme müzekkerelerine ya cevap vermiyor ya da istenen bilgi ve belgelerle ilgisi olmayan cevaplar veriyor” diyen Avukat Selvi Yüzbaşıoğlu, “Katliamın yaşandığı gün, henüz insanlar trenlerin altında kurtarılmayı beklerken kaza yerine menfezin altını doldurmak için moloz gönderenler, tüm çabalarına karşın bu katliamın üzerini örtemediler. Biz aileler ve avukatları olarak öncelikle 25 kişinin olası kastla öldürülmesi dosyasında bakanlık düzeyinde tüm sorumluların, özellikle dönemin genel müdürü İsa Apaydın’ın cezalandırılmasını istiyoruz” ifadesini kullandı.