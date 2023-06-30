Çorlu tren katliamında sakat kalan mali müşavire ödenmesi gereken tazminat belli oldu

25 kişinin hayatını kaybettiği, 317 yolcunun yaralandığı Çorlu tren faciasında yaralılardan bir kısmı sakat aldı.

Kaza nedeniyle yaşamının kalan kısmını engelli bir biçimde geçirmek durumunda kalanlardan biri de Mali Müşavir Saliha Köklü oldu. Bir tekstil firmasının muhasebe departmanında çalıştığı anlaşılan Köklü adına, Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğü (TCDD) ile Demiryolları Taşımacılık AŞ’ye karşı tazminat davası açıldı.

Manevi tazminat talebi 100 bin lira

HalkTV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre açılan davada 100 bin lira manevi tazminat talep edildi. Maddi tazminat için ise bilirkişi raporunun alınması talep edildi. Aktüerya hesap bilirkişisinin geçen yıl 15 Mayıs tarihli ek raporu, davanın görüldüğü Bakırköy 8. Tüketici Mahkemesi’ne sunuldu.

Çalışamadığı nedeniyle kaybı 1,1 milyon lira

Beş sayfalık raporda Köklü’nün, kaza geçirmemesi halinde 60 yaşına kadar çalışabileceği kaydedildi. Raporda Köklü’nün geçici iş göremezlik zararının 14 bin 320 lira olduğu kaydedildi. Köklü’nün sürekli iş göremezlik kaybı ise 1 milyon 103 bin 396 lira olduğu belirtildi.

İki davalı da sorumlu konumda

Hazırlanan bilirkişi raporuna tarafların savunmalarını sunmaları sonrası mahkemenin karar vermesi bekleniyor. Dava dosyasına göre TCDD ve Demiryolları Taşımacılık AŞ müteselsil sorumlu. Mahkemenin hükmedeceği tazminat her iki şirketten de talep edilebilecek.