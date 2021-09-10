Çorlu Tren Katliamı'nda yaşamını yitirenlerin aileleri: Taksir değil olası kast var 

25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nın 8. duruşması geçtiğimiz günlerde Tekisdağ Çorlu'da görüldü. Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, TCDD 1. Bölge Müdürü ve üst düzey yöneticileri hakkında yürütülen dosyanın akıbetinin sorulmasını ve yeniden keşif yapılmasını istemiş, mahkeme heyeti bir sonraki duruşmayı 25 Ocak 2022'ye ertelemişti.

Aileler, duruşmanın ardından yaşanan hukuksuzları anlatmak için İstanbul Barosu Kültür Merkezi'nde basın açıklaması düzenledi.

'Cinayete ortak olan tüm memurlar hesap vermeli'

Katliamda oğlunu ve eşini kaybeden Mısra Öz sorumluların halen yargılanmadığını belirterek şunları söyledi:

"Çorlu Tren Katliamı, biz buna cinayet diyoruz. 3 yıldır gerçek sorumluları göremiyoruz. Ülke her gün yeni bir katliama uyanıyor. Herkes birilerini meşru olarak görüyor. Biz adalet talebimizi her yerde dile getiriyoruz.

Çorlu'nun üzerinden 1160 gün geçti. Devlet Demiryolları'nda biri gidip biri geliyor. Fakat liyakatsızlık halen devam ediyor. Biz adaletin gerçek sorumlularını yargı önüne çıkarılmasını istiyoruz. Binali Yıldırım, İsa Apaydın, Ali İhsan Uygun ve bu cinayete ortak olan tüm memurlar hesap vermelidir.

Zeliha ablanın ailesinden 4 kişi gitti. Benim ailemden 2 kişi gitti ve daha birçoğu. Bu rakamların bir ifadesi yok. Olan giden canlara oldu."

'Davanın kritik bir noktasındayız'

Davada ailelerin avukatlığını yapan Av. Onur Şahinkaya ise şunları söyledi:

"Davanın kritik bir noktasındayız. Davanın başından beri öne sürdüğümüz her şey ortaya çıktı. Fakat müthiş bir baskı var. Bütün toplumu ilgilendiren bir mesele var. Kimse artık TCDD'ye güvenle binmiyor. Sorumlular hesap vermeli, olumsuzlukların giderilmesi için tüm toplum yüzünü buraya dönmeli.

'TCDD olayın izlerini sildi'

Sarılar mevkiinde tren raydan çıktı. İlk olarak helikopterle bilirkişi sıfatıyla sözde bir olay yeri incelemesi yaptırıldı. Bu insanlar zamanında TCDD ile parasal ilişkilere girmiş insanlar. TCDD ikinci iş olarak işçi ve malzeme istedi. Acilen yolu tekrar düzeltip olayın izlerini sildiler.

Bu dosyada inceleme yapan sadece savcılık değildi. Tüm sivil toplum kuruluşları orada raporlar tuttu. Dosyalara sunuldu bu raporlar. Mahkeme bunları görmezden geldi.

Bir tarım arazisi su birikintisine yol açıyor. Demiryolunun altı boşalıyor. Bu menfezler 100 yıllık menfezler. Hiçbir şekilde elden geçirilmemiş. Duvar yapılmamış. Bu basit önlemler alınmamış. O gün ne kadar yağmur yağacağı Meteoroloji tarafından bildirilmemiş.

'Taksir değil olası kast var'

Savcılık 6 aydır umursamıyor durumu. Bu umursamazlıkların temel nedeni olası kasttır. Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. İki yıl sonra iki bilirkişi raporu ile söylediklerimizi ispat ettik. Bilirkişi şu kişiler sorumlu diyor. Neden yargılanmıyor?

TCDD'ye 'O gün görevli olan şemada kim var?' diye soruluyor. TCDD oyalıyor. Listeler gelmiyor. Biz bulabildiğimiz isimleri mahkemeye sunduk.

'Başsavcılık sorumlu isimleri bloke etti'

Yol bekçileri yok. Eğer o gün orada olsaydı belki böyle olmayacaktı. Biz Mart ayındaki celsede, 16 Mart'ta suç duyurusunda bulunarak, TCDD'nin merkez kurulunu mahkemeye ihbar ettik. Savcılık, herhangi bir işlem yapmadı. Üç aşağı beş yukarı sorumluların isimlerini biliyoruz. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı bu isimleri bloke etmiştir.

Yargılama sürecinde TCDD'de de bir takım değişiklikler oldu. Genel müdür iki defa değişti. Ama bu dosya nedeniyle değil. Başka çıkar iddiaları ile görevlerinden alındılar. İşini yapmayan Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı kendini eleştirenlere manevi tazminat davası açtı. Bir korku yayılsın, kimse evladının hesabını soramasın, bir vatandaş olarak hesap sorulmasın istiyorlar.

Bu insanlar basit taksirle yargılanırken bu 8. duruşmada olası kast ile yargılamaya karar verildi.Savcılık sorumluların ortaya çıkmasını engellemesine rağmen bu sorumlular mahkemeye çıkacak."

'Savcılık dil ve etkin bir soruşturma yürütmüyor'

Basın açıklamasında da savcılığın adil ve etkin bir soruşturma yürütmediği belirtilerek, "3 yıl önce asli sorumluların yer almadığı bir iddianameyle, sadece 4 alt düzey çalışan hakkında taksirle ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten dava açıldığı" söylendi.

"Sanıklar artık olası kastla ölüme ve yaralamaya sebebiyet vermekten yargılanmaktadır" denilen açıklamada, "mahkemenin 2 yılı aşkın süredir davayı taksirle öldürme gibi, sorumluları mevcut infaz düzenlemeleri karşısında hapse dahi sokmayacak, basit bir suçlama ile yargılamayı sürdürdüğü" belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

"Bu soruşturma ve yürüyen davada adalet ise onlarca delille ortaya konulduğu gibi TCDD koltuklarını işgal eden tüm sorumluların tespit edilerek yargı önüne çıkarılması ve 25 kez olası kastla ölüme sebebiyet vermekten ve 297 kez olası kastla yaralanmaya sebebiyet vermekten ceza almaları ile sağlanacaktır."