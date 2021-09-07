Çorlu Tren Katliamı'nın 8. duruşması görüldü: 'Suçlu olan kimseyi buraya getirmediniz'

25 kişinin yaşamını yitirdiği Çorlu Tren Katliamı'nın 8. duruşması bugün görüldü.

Duruşma öncesi Çorlu Santral Durağı'nda toplanan aileler yürüyüşe geçti.

'Suçlu olan kimseyi buraya getirmediniz'

Duruşmada konuşan Oğuz Arda Sel'in dedesi Mehmet Öz, "Savcılık, TCDD ile ticari ilişkileri olan bilirkişilerin raporlar hazırlamasına göz yumdu. Mahkeme ise buna ses çıkarmadı. Üç yıldır mahkeme kapılarındayız fakat suçlu olan kimseyi buraya getirmediniz. Eğer böyle olacaksa hiç mahkeme olmasın ve bilelim" dedi.

Bihter Bilgin annesi Zeliha Bilgin, "3 yıldır sağ taraf neden boş? Suçlular neden gelmiyor. Buradan birisine hakaret etsek hemen mahkemede yargılanır hüküm giyeriz. Ama üç yıldır 25 kişinin öldüğü davada suçlular yok. Bugün çocuğum okula gideceğine mezarlıkta" dedi.

'Tüm bunlardan sorumlu Binali Yıldırım yok burada'

Oğuz Arda Sel'in annesi Mısra Öz "Yargı yılınız hayırlı olsun. Nasılsınız diye sormak istiyorum mahkeme heyetine. Nasıl geçti tatiliniz? Bizim altı ayımız yine kötü geçti. Altı aydır bizim önümüze yine aynı 3-4 kişi getirildi. Biz buraya sizin gül yüzünüzü görmeye gelmiyoruz. Tüm bunlardan sorumlu Binali Yıldırım yok burada. Heyetinizi ve savcınız katilleri koruyor" diye konuştu.

Hakim bunun üzerine "Savcılık dosyasını bekliyoruz. Acınızdan dolayı sesinizi kesmedim. Fakat ithamları kabul etmiyorum" yanıtını verdi.

'Kimler koruyor bunları?'

Oğuz Arda Sel'in dedesi Necmettin Sel ise "Benim oğlum ve torunumun hayalleri vardı yok oldu. Ben bunu Cumhurbaşkanına söyledim beni arayınca. 25 can gitti hâlâ kimseyi getirmediniz. Savcı bey ve heyete soruyorum kimler koruyor bunları? Adalet ve vicdan yok. Mecliste araştırma önergesi bile reddediliyor" dedi.

Duruşma ertelendi

Duruşmada Cumhuriyet Savcısı, bilirkişiler hakkında yürütülen soruşturmanın ve gerçek sorumluların yargılanmasının önünü açması beklenilen TCDD 1. Bölge müdürü ve üst düzey yöneticileri hakkında yürütülen dosyanın akıbetinin sorulmasını, yeniden keşif yapılması talebinin daha sonra değerlendirilmesini ve eksikliklerin giderilmesini talep etti. Sanıklara "olası kastla insan öldürme" suçundan ek savunma verildi.

Yeni keşif talebi ve bir kısım TCDD yöneticilerinin tanık olarak dinlenilmesi taleplerinin soruşturma akıbetlerinin sorulmasından sonra yeniden değerlendirilmesine -Cumhuriyet Savcısı hakkında yapılan suç duyurusu talebinin Çorlu CBS Bakanlık Muharebe Bürosuna bildirilmesine, mevcut adli kontrollerin devamına karar verildi.

Bir sonraki duruşma 25 Ocak 2022 saat 09.30'a ertelendi.

'Sorumluluk alan yok, yargılanan yok'

Davayı takip eden avukat Emir Ahmet Arda duruşmayı soL'a değerlendirdi. Arda, "Sorumluluk alan yok, yargılanan yok daha da kötüsü yargılayabilen bu işi soruşturan bir devlet mekanizması da yok" dedi.

Emir Ahmet Arda şöyle konuştu:

"Üç yıldır ilerleme kaydetmek için ailelerin ve onların avukatlarının şahsi uğraşlarıyla yürütülmeye çalışan davada en büyük ilerleme soruşturmayı yürütmekle yükümlü kişinin, savcının suç duyurusuyla şikayet edilmesi ve mahkeme nezdinde kabul edilmesi oldu. Bugün alınan kararlar AKP/sermaye yargısının içler acısı halini bize gösteriyor. Sorumluluk alan yok, yargılanan yok daha da kötüsü yargılayabilen bu işi soruşturan bir devlet mekanizması da yok."

'25 kişiyi öldürenler 3 yıldır yargılanmıyor ama bizler sanık oluyoruz'

Hukuk mücadelesini sürdüren Mısra Öz dün soL'a yaptığı açıklamada Çorlu’da ilk görülen duruşma olması nedeniyle bugünün önemli olduğunu söylemişti.

"Olay gecesi henüz cenazeler kaldırılmadan, olay yerine getiren bilirkişilerin hazırladığı rapor ile oluşturulan iddianame sonucu 3 yıldır 4 alt düzey memur yargılandı" diyen Öz şöyle konuştu:

"Yargı bizlere gelince çok hızlı işletiliyor. Ama katillere gelince duruyor. 13 Eylül’de Ankara’da da yargılanacağım. Sadece ben değil ailelerden iki kişi, avukatlarımız da bu yargılamanın içinde. Düşünebiliyor musunuz, 25 kişiyi öldürenler 3 yıldır yargılanmıyor ama bizler sanık oluyoruz."