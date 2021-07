Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenler anısına anıt park

Çorlu'da bundan 3 yıl önce meydana gelen tren faciasında yaşamını yitiren 25 kişinin anısına yapılan Anıt Park açıldı.

8 Temmuz 2018 tarihinde Uzunköprü-Halkalı arasında sefer yapan trenin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren 25 kişi için Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Anıt Park yapıldı.

Avcılar ve Uzunköprü Belediyeleri’nin işbirliğiyle yapılan Anıt Park'ın açılış töreninde, faciada oğlu Oğuz Arda Sel'i yitiren Mısra Öz de bir konuşma yaptı.

Öz: Gerçek sorumlulardan bir gün hesap soracağız

Öz "Biliyorum ki biz 25 kişinin ailesi olarak her birimiz şu anda ilk gün ne hissettiysek aynı acıyla deyim yerindeyse can çekişiyoruz. Bugün bu konuşmayı yapmak benim için çok zor oldu. Çünkü yakın bir tarihte yaşamın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha fark ettim. Ve bu hayattan kopartılan 25 canın aslında neleri kaybettiğini, ne kadar değerli, ne kadar özel, ne kadar güzel bir gelecekten koparıldıklarını bir kez daha anladım. Aldığım nefese şükrederken, oğlumun, 7'si çocuk 25 canın bu hayattan kopartılmış olmasına lanet ettim. Acılar geçmiyor. Buraya bu anıt yapılsa da, her yere bu anıtlar yapılsa da bizim acılarımız ilk günkü gibi taze. Bu anıtlar bizim en büyük gücümüz, onları unutturmayan birer sembol. Bir daha yaşanmaması için çığlıkların betona dönüşmüş, simgeleşmiş hali bizler için" dedi.

Öz "Adalet rayların altında kalmasın dediğimiz ilk günden beri son nefesimizi verinceye dek, son karar açıklanıncaya dek bu mücadele devam edecek. Son karar açıklandığında gerçek sorumluları yargı önünde görmezsek bunun devamı gelecek ve biz onlara bir gün hesap soracağız. Ama bu dünyada ama öbür dünyada" diye konuştu.

'Geciken adalet yeni facialara davetiye çıkarır'

“8 Temmuz Anıtı”ın açılışına Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Avcılar ve Uzunköprü Belediye Başkan Yardımcıları ve Belediye Meclis üyeleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, faciada yaşamını yitirenlerin aileleri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Özlem Becan “Katliamın 3. yıl dönümünde kayıplarımızı anmak, isimlerini sonsuza dek yaşatmak ve bu katliama sebep olanların yargılanması için adalet arayışımızın simgesi olmasını umduğumuz anıtımızın önünde bir kez daha adalet talebimizi yineliyoruz. Geciken adalet adalet değildir ve maalesef ki geciken adalet başka faciaların yaşanmasına da davetiye çıkarır. Yarası hala kanayan Çorlu Tren Facia’sından ders çıkarılmış olmasının umuyor hiç kimsenin bu yüzden bir daha canının yanmasını istemiyoruz" dedi.

'Kaza değil katliam'

Davanın gönüllü avukatlığı yapan Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli ise konuşmasında şunlara değindi:

"8 Temmuz 2018’de ilk günden itibaren bu bir kaza değil, bir bir facia, bu bir katliam dedik. Facia incelendikçe, deliller ortaya çıktıkça bu sözün ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Bir değil onlarca eksiklik ve hata vardı. Bir dizi hatanın olduğu bu yerde 25 canımızı yitirdik. Aradan 3 yıl geçti. Türkiye’de acılar yaşayan insanların bir mücadelesi var, adalet arayışı var. Bu faciada yaşamını yitirenlerin aileleri de maalesef ki böyle bir mücadele içine girmek zorunda kaldı. Bu unutulacak bir acı değil. Kaybettiklerimize borcumuz unutturmamak ve gerçek suçluların cezasını çekmesi. Gerçek sorumlular bulunana kadar da dün avukat olarak bugün de Avcılar halkının temsilcisi bir belediye başkanı olarak, dayanışma duygularıyla yanınızda olacağım. Bu anıtın başka acılar yaşanmamasına vesile olmasını diliyorum."