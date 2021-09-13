Çorlu Tren Katliamı'nda yakınlarını kaybedenlerin ve avukatların yargılandığı dava ertelendi

Çorlu Tren Katliamı'nda yakınlarını kaybedenlerin ve avukatlarının yargılandığı davanın 4'üncü duruşması bugün görüldü. Duruşma 2 Şubat 2022'ye ertelendi.

25 kişinin yaşamını yitirdiği katliamda aileler 12 Haziran 2019'da Anayasa Mahkemesi (AYM) önünde adalet nöbeti tutmak istemiş, polis ailelere engel olmuştu. Aileler ve avukatları hakkında "toplantı ve gösteri yürüyüşünde görevlendirilenlerin görevlerini yapmalarına engel olma" suçlamasıyla dava açılmıştı. Davanın 4'üncü duruşması bugün Ankara 50’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Katliamda 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden Mısra Öz, anne ve babasını kaybeden İsmail Kartal, çocuğunu kaybeden Hüseyin Şahin, davanın avukatları Gökmen Yeşil, Mürsel Ünder, Selvi Yüzbaşıoğlu Saltan ve eyleme destek veren Burak Arı yargılanıyor.

Gazeteciler davaya alınmak istenmedi

Sıhhiye’deki 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülen duruşmaya basın mensupları alınmadı. Gazetecilerin duruşma salonuna alınmamasına "Hakime hanım istemiyor" yanıtı verilirken ardından da "Yer yok" denildi. Duruşmanın başlamasından yarım saat sonra sadece iki basın mensubunun duruşma salonuna alınabileceği söylendi. İtirazlar üzerine tüm basın mensupları salona alındı.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, avukatlar AYM önünde neden eylem yapmak istediklerini anlatarak duruşmaya başlamak istedi. Mahkeme Başkanı ise "Eylemin neden yapıldığı benim yargılama konum değil" dedi. Bunun üzerine avukatlar davanın konusunun bu eylem olduğunu belirterek ifadelere başladı.

ÇHD Ankara Şubesi'nin sosyal medyadan davaya dair verdiği bilgilere göre ise avukatlar, mahkemenin sorgu yapmaksızın derhal beraat kararı vermesi için savunma yaptı.

Av. Murat Yılmaz, "Müşteki polis memurlarının ifadesi olaydan 20 gün sonra alındı, suçları ortaya çıkan kolluk kendilerini kurtarmak için bu dosyayı oluşturdular. Müştekilerin beyanları hepsi aynı saatte aynı tutanak mümzisi tarafından alınmış görünüyor. 3 müştekinin ifadesi aynı saatte aynı tutanak mümzileri tarafından alınmış bu imkansız. Sahtecilik suçu oluşur. İki polis memuru hastane kayıtlarına göre hastanede iken aynı saat ve dakikada emniyette tutulan tutanağa imza atmak suretiyle gerçeğe aykırı belge düzenlemişlerdir" dedi.

'Polis kayıp yakınlarına ve avukatlara saldırdı'

Avukat Mürsel Ünder, "AYM önüne geldiğimizde 100’ün üzerinde polisle karşımıza çıktılar. 10 dakika sürecek bir dilekçe verme işlemini provoke ederek, kayıp yakınlarına ve hepimize saldırdılar. Biz burada özen ve saygı bekledik. Ama tam tersine anlamlandıramadığımız düşmanlık gördük. Hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını yırtmaya çalıştılar ve yere atmaya çalıştılar. Biz buna izin veremezdik ve vermedik. Polislerden bi tanesi saldırı sırasında Mısra hanımın 'Ben oğlumu kaybettim' demesi üzerine 'şov yapma' şeklinde bir ifadede bulundu" diye konuştu.

Cübbesinin polis tarafından yırtıldığını söyleyen Ünder dosyada hem sanık hem avukat olarak göründüğünü hatırlatarak, "Bu da ne kadar özensiz bir iş yapıldığını gösteriyor. Bana göstermiş olduğunuz fotoğraflar savcılık soruşturma başlangıcı ve talimat olmaksızın toplanmıştır. Kolluğun kendi kendine topladığı görüntülerdir. Bu sebeple hukuka aykırı delillerdir. Karara esas alınamaz" dedi.

'Sorumluların terfi ettiği bir katliam dosyası'

"Sorumluların terfi ettiği bir katliam dosyasında adalet arayan bir anneyim. Çocuğumun dedesi, torununu parçalanmış bedenini gören bir insan polis saldırısı sıradında fenalaştığı halde şikayetçi bile olmamıştır. Ben yaşadığım acıları bir nebze de olsa dindirebilmek ve yeniden başka acılar yaşanmaması için AYM önüne gelmiştim" diyen Mısra Öz, polisin kendisini kolundan tutarak yola fırlattığını dile getirdi.

Avukat Mustafa Ersin de, "Sanıklar açışından suçun somutlaşması yapılmamıştır. Hangi müştekiye karşı ne eylemde bulunulduğundan bahsedilmemiştir. Ayrıca sanıklardan 3’ü meslek icabı orada bulunmaktadır. Mesleklerini yapmaları engellenmiştir" diye konuştu.

'Davadan çekilmek istiyorum'

Ardından davada müşteki polislerin ifadelerine geçildi. "Verdiğim ifadeyi hatırlamıyorum, üzerinden çok zaman geçti" diyen polise önceden imzalamış olduğu tutanak okundu. Bir başka müşteki polis de ifadesinde "Ben şikayetçi değilim, davadan çekilmek istiyorum. Orada provokatif davranan insanlar vardı ama huzurda bulunan sanıklar değillerdi" dedi.

Duruşma 2 Şubat 2022 saat 10:00’a ertelendi.