Çorlu tren katliamında siyasi sorumluları gizleyen bilirkişiye meslekten men cezası

8 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleşen, 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 300'ün üzerinde kişinin yaralandığı Çorlu Tren Katliamı’nın dava dosyasına bilirkişi olarak atanan makine mühendisi Bedri Duman’a, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Makine Mühendisleri Odası tarafından meslekten bir ay men cezası verildi.

Çorlu Tren Katliamı soruşturmasına bilirkişi olarak atanan Duman, teknik veriler TCDD Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma Bakanlığını işaret etse de bu kurumların asli sorumluluğunu yok sayan bir rapora imza atınca, hakkında TMMOB Makine Mühendisleri Odası tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Sendika.org'un haberine göre bu soruşturma sonucunda çıkan kararda şu ifadeler yer aldı:

"19.09.2019 tarihli şikayet dilekçeniz uyarında, Oda Yönetim Kurulu’nun 13.11.2019 tarih ve 4508 no’lu kararı ile söz konusu üye hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili olarak Oda Onur Kurulu’nca yürütülen kovuşturma neticesinde 2020/452 dosya no ile 24.11.2020 tarih ve 96 no’lu toplantısında ‘1 (bir) ay süreyle serbest sanat icrasından men cezası ile cezalandırılmasına’ karar verilmiştir."