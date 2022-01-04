Hızlandırılmış tren faciasında 18 yıl sonra karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), 41 kişinin hayatını kaybettiği ve 89 kişinin yaralandığı 2004 yılındaki Pamukova tren faciasına ilişkin yapılan başvuruda, söz konusu davanın sürüncemede bırakıldığına ve eşini kaybeden Serap Sivri’ye 50 bin TL tazminat verilmesine karar verdi.

22 Temmuz 2004 tarihinde İstanbul Haydarpaşa’dan Ankara’ya giden “Yakup Kadri Karaosmanoğlu” adlı tren, Sakarya’nın Pamukova ilçesi Mekece Köyü yakınlarında hızlı girerek raydan çıkmıştı. 41 kişinin hayatını kaybettiği faciada, o dönem Cumhuriyet Savcılığının TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman hakkında soruşturma açılması talebi Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından reddedilmişti. İki makinist ve tren şefi üzerinde yapılan yargılamada, bir makinist 2 yıl 6 ay hapis ve 1000 TL adli para cezası, diğeri 1 yıl 3 ay hapis ve 733 TL adli para cezası aldı. Tren Şefi ise beraat etti. Birçok kez temyiz edilen davada, makinist Fikret Karabulut’un 15 bin 784 TL adli para cezasıyla, makinist Recep Sönmez’in ise 47 bin 352 TL adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi. Karara yine temyiz edildi ve Yargıtay 12. Dairesi, davanın zamanaşımı süresinin dolduğu gerekçesiyle 25 Aralık 2019 tarihinde sanıklar hakkındaki kamu davalarının düşmesine karar verdi.

Pamukova tren faciasında eşini, eşinin kardeşini ve iki yeğenini kaybeden Serap Sivri Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. Yakınlarının ölümüyle sonuçlanan olay hakkındaki yargılamanın makul bir süratle yürütülmediğini ve bu sebeple olayın sorumlularının cezalandırılmadığını belirterek yaşam hakkının ihlal edildiğini aktardı. AYM verdiği kararında, zamanaşımının davayı sürüncemede bıraktığını belirterek, sanıkların ceza almamasına neden olan zamanaşımında özen ve süratle yargılama yapılmaması nedeniyle yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiği sonucuna ulaşıldı. Ancak “suç için sonradan yürürlüğe giren kanunda öngörülen daha uzun dava zamanaşımı süresi geçmişte işlenen suç yönünden uygulanamadığı için kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesi mümkün görülmemiştir” denildi. Yüksek mahkeme, yaşam hakkının usul boyutunun ihlal edildiğine ve yakınlarını kaybeden Serap Sivri’ye net 50 bin TL manevi tazminat ödenmesine karar verdi.