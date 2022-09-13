Çorlu tren katliamında sanık sayısı 13'e yükseldi

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren faciasıyla ilgili yargılanması süren 4 kişinin haricinde TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğünde görev yapan 9 kamu görevlisi hakkında, 3 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davada yargılanacak sanık sayısı 13'e yükseldi.

DHA'nın haberine göre, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca kazanın meydana gelmesinde kusurlu bulunan TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demiryolu Bakım Müdürlüğü'nde müdür olarak görev yapan Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım Şefliği'nde çalışan Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, Yol Bakım Şefliği'nde Hat Bakım ve Onarım Memuru Celaleddin Çabuk ile TCDD bünyesinde çalışan ve Mayıs ayındaki yıllık umumi muayene raporunda imzası bulunan Köprüler Şefi Çetin Yıldırım hakkında "taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.