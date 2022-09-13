Rıza Bey Apartmanı davasında iki kamu görevlisine hapis istemi

Ege Denizi açıklarında 30 Ekim 2020'de meydana gelen ve 115 kişinin yaşamını yitirdiği, 6,6 büyüklüğündeki depremde İzmir'in Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey Apartmanı'nda 36 kişinin ölümü ardından başlatılan soruşturma kapsamında 13 sanığın yargılanmasına İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

DHA'nın haberine göre, iki kamu görevlisi Gamze E. ve Mehmet Ali U. hakkında başlatılan soruşturma da tamamlanıp, iddianame hazırlandı.

İddianamede bilirkişi raporunda yapının 1975 yılı deprem yönetmeliğine tabi olduğu, projedeki beton dayanım sınıfının sağlanmadığı, nervürlü donatıların mekanik şartları sağlamadığı belirtildi. Aynı raporda ardışık katlar arasında öteleme sınırının aşıldığına da vurgu yapıldı. Binanın statik hesabında etriye hesaplarının ve bina yer değiştirme hesaplarının 1975 deprem yönetmeliğine uygun yapılmaması nedeniyle statik proje müellifinin ve statik-betonarme projeye onay veren mercilerin sorumlu olduğu iddianamede yer aldı.

Yapının taşıyıcı sistem elemanlarına epoksi enjeksiyon ile projesiz, izinsiz ve kontrolsüz şekilde tamirat yapan ve yaptıranlar ile söz konusu tadilatın yapıldığı sonradan kayıt altına alınmasına rağmen bu konuda idari işlem tesis etmeyen ilgili idari mercilerin de sorumlu olduklarına dikkat çekildi.

2005 yılında meydana gelen depremden sonra yapının taşıyıcı sistem elemanlarına epoksi enjeksiyon ile projesiz, izinsiz ve kontrolsüz tamirat işlemi yapıldığının tespit edilmesine rağmen binanın 3'üncü grup risk kategorisinde yer aldığı da belirtildi.

2007 deprem yönetmeliğine göre performans analizi yapılarak sonucuna göre güçlendirme yapılması gerektiği yönünde tavsiyede bulunulmuş olmasına rağmen bu konuda idari işlem tesis etmeyen ve belgede o dönem Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdür Vekili sıfatıyla imzası bulunan Gamze E.'nin sorumlu olduğunun altı çizildi.

'İmar müdürü de sorumlu'

İnşaat Mühendisi Tamer Paker tarafından hazırlanan statik hesap raporu ve betonarme projesi ile yapı ruhsatını 27 Nisan 1993 tarihinde onaylayan o dönemki Bornova Belediyesi İmar Müdürü Mimar Mehmet U.’nun da sorumlu olduğu ifade edildi.

İddianamede binanın statik ve betonarme projesine onay veren İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nde görevlilerin açık kimlik tespitlerinin yapılamadığı belirtildi.

Toplanan deliller ve alınan ifadeler ışığında savcı, Gamze E. ve Mehmet Ali U. için 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2’şer yıla kadar hapis cezası istedi.