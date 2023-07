Çorlu Tren Katliamında hayatını kaybedenler Uzunköprü'de anıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018 yılında meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 300’den fazla kişinin yaralandığı tren katliamının üzerinden 5 yıl geçti.

Katliamda yaşamını yitirenler için trenin kalkış noktası olan Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde bulunan gar yakınındaki Anıt Park’ta anma töreni düzenlendi.

Faciada oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz, mağdur aileler adına konuştu. Yaşananların unutulmayacağını söyleyen Öz, şu ifadeleri kullandı:

''Buna inanıyorum ve onların ruhları, onların bize verdiği güçler sayesinde onların ölümüne sebep olan siyasi iktidar, hiçbir sorumluluk almayan o siyasi iktidara gün gelecek hepimiz hesap soracağız. Trenin altından açık gözleriyle bana bakan oğluma benim sözüm var. Ben onun açık gözlerine söz verdim. Onlara hesap soracağım güne kadar ayakta duracağım.

'Çok ağır bedellerle bunun hesabını verecekler'

"Yaşamanın bu kadar alelade olduğu, yaşamanın bu kadar güzel olduğu bu dünyada ülkemizi, bizi ne hâle getirdiklerini, yaşanan tren katliamlarında, depremlerde, iş kazalarında, her birinde yaşıyoruz. En ucuz şey, insan canı ve bizi kendi saltanatları uğruna ucuz bir hesaba kurban ettiler. Hiçbirini unutmayacağız. Yaşananları unutmayacağız. Sevdiklerimizi unutturmayacağız. Evet, bu dünyadan bir Oğuz Arda sel geçti, Bihter geçti, 6 aylık Beren bebek geçti, Mavinur geçti, Ömer geçti, Serhat, Sena, Özge, Gülce; 7’si çocuk, 25 insan bu ülkede birilerinin ihmali yüzünden, cebine üç kuruş para girecek diye bu hayatı bize zindan ettiler.

Belki adalet rayların altında kaldı ama kamuoyunun baskısıyla kamuoyunun gözünde her birimizin kalplerinde gerçek sorumlular katildir. Beddua etmiyorum, hiçbir zaman da etmeyeceğim ama şunu çok iyi biliyorum ki, her biri çok ağır bedellerle bu hayatta da öbür dünyada da bunun hesabını verecekler. Sıratın başında mahkemeye gelmeyenleri de bekliyor olacağız. Mahkemenin kapısında da gerçek sorumlular gelene kadar nöbet dikeceğiz çünkü adalet her birimize lazım. Çünkü birilerinin cebi para dolacak diye bizim hayatlarımızı bu kadar ucuza sayanlara hesap sormamız lazım.

'Devlet Demiryolları, rant kapısı olan bir kurumdur'

Her biriniz mahkemelere gelemiyor olabilirsiniz fakat bu söylediğim söz, orada sanıkların vermiş olduğu ifadelerle ortaya çıkmıştır. Devlet Demiryolları liyakatsizlikle yönetilen, aynı zamanda denetimsiz, aynı zamanda rant kapısı olan bir kurumdur. Dönemin Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, sonrasında Cahit Turhan, genel müdür, genel müdür yardımcısı, her birinin cebine giren para da evlatlarımızın kanı ve yakalarında iki elim olacak. Giden oğluma da sizlere de yas tutan ailelere de yaralılara da sözümüzdür bu. Çorlu tren katliamı aileleri olarak hesabını soracağız.”

Konuşmaların ardından aileler, anıta karanfiller bıraktı. (ANKA)