Çorlu tren katliamı davasında yine erteleme kararı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinin Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz 2018’de meydana gelen, 7’si çocuk 25 kişinin hayatını kaybettiği, 300’den fazla kişinin de yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılamanın 14’üncü duruşması, bugün Çorlu Halk Eğitim Merkezinde Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince görüldü.

Katliamda yakınlarını kaybeden aileler 5 yıldır adalet talebini sürdürüyor. Katliamın mağdurları, tren faciasının bütün sorumlarının yargı önüne çıkarılıp cezalandırılmalarını istiyor.

Duruşma öncesi aileler ve dayanışmaya gelenler saat 09.00'da Çorlu Santral Durağı'nda toplandı. Kazada hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının olduğu pankart açarak davanın görüleceği Çorlu Halk Eğitim Merkezine kadar yürüdü. Yürüyüş sırasında davanın avukatlarından olup Gezi davasından dolayı cezaevinde olan Can Atalay'ın fotoğrafları da taşındı. Katliamda oğlu Oğuz Arda Sel'i kaybeden Mısra Öz yaptığı açıklamada, "Bu duruşma 14. duruşma. Olumlu bir bilirkişi raporu bekliyoruz. En üst düzey yetkililer yargılanmadan adalet sağlanamaz" dedi.

Mahkeme heyeti bilirkişi raporuna beyanda bulunmak için gelecek celseye kadar süre verdi. Bilirkişi ek raporunun okunduğu duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklama kararı almadı. Bir sonraki duruşma 1 Eylül 2023 tarihinde saat 09.30’da gerçekleşecek.