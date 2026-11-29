Bir süredir kadın dayanışması adı altında bize sunulan şeyleri, bu kavramın nasıl kullanıldığını ve bazen neleri görünmez kıldığını düşünüyordum. Laetitia Colombani’nin Saç Örgüsü kitabına da biraz bu soru işaretleriyle başladım. Daha önce yazarın herhangi bir kitabını okumamıştım. Kitapla ilgili yorumlarda sıkça kadın dayanışmasından söz edildiğini görünce büyük bir heyecanla okumaya koyuldum. Ama kitabı bitirdiğimde, anlatılanların bende uyandırdığı duyguyla okurken hissettiklerim arasında bir mesafe olduğunu fark ettim. Beklediğimi buldum mu, emin değilim. Bu nedenle bu yazı bir kitap eleştirisinden ziyade, kitabın bana düşündürdükleri üzerine.

Kitap, birbirinden çok farklı coğrafyalarda yaşayan üç kadının hikâyesini anlatıyor: Smita, Giulia ve Sarah.

Smita, Hindistan’ın bir köyünde yaşayan bir Dalit. Kast sisteminin dışında bırakılmış, toplumun en altına itilmiş bir sınıfın üyesi. Nesillerdir ailesindeki kadınlar gibi o da başkalarının tuvaletlerini temizleyerek hayatını sürdürüyor. Hiç okula gitmemiş Smita’nın, okula başlaması gereken yaşta bir kızı var: Lalita. Smita, kızının kendisiyle aynı hayatı yaşamasını istemiyor. Bunun için öğretmenle konuşuyor ve kızını okula göndermeye çalışıyor. Ancak Lalita okulda diğer çocuklar gibi eğitim görmek yerine temizlik yapmaya zorlanıyor. Smita, kızının da kendisiyle aynı kaderi yaşayacağını anlayınca köyünü terk etmeye karar veriyor.

Giulia, Sicilya’da babasının saç atölyesinde çalışıyor. Babasının geçirdiği kaza sonrasında atölyeyi işletmek ona kalıyor. Borç içindeki atölyeyi kurtarmak ve orada çalışan kadınların işsiz kalmasını önlemek için bir yol arıyor.

Sarah ise Kanada’da yaşayan, işinde oldukça başarılı bir avukat. İş hayatında kendine bir yer edinmiş, güçlü bir kadın olarak var olmaya çalışıyor. Bir gün meme kanseri olduğunu öğreniyor. Hastalığını işyerinden ve ailesinden saklamaya çalışsa da kemoterapi sürecindeyken ve saçları dökülmeye başlayınca bunu gizleyemiyor.

Yazar, bu üç kadının hikâyesini birbirinden bağımsız parçalar hâlinde anlatıyor. Hayatlarının kesiştiği nokta ise bir saç örgüsü.

Smita, Hindistan’da gittiği tapınakta inancı gereği saçlarını kazıtıp bırakıyor. Benzer zamanlarda Giulia, babasından kalan atölyeyi kurtarmak için Hindistan’dan saç ithal etmeye başlıyor. Bu saçlar Sicilya’da işlenerek başka ülkelere satılıyor. Sarah da kanser tedavisi sırasında saçlarını kaybedince bir peruk satın alıyor. Satın aldığı peruk, Smita’nın saçlarından hazırlanmış.

Böylece Hindistan’da başlayan yolculuk Sicilya üzerinden Kanada’ya uzanıyor. Birbirini hiç tanımayan, birbirlerinin varlığından bile haberdar olmayan üç kadının hayatı bir saç örgüsünün tutamları gibi birbirine bağlanıyor.

Bu üç kadının hayatlarının bir noktada kesişmesi, yaptıklarının kadın dayanışması olduğu anlamına geliyor mu?

Aslında üç kadın da kendi hayatında bir mücadele veriyor. Smita kızının geleceği için, Giulia babasından kalan atölyeyi ve orada çalışan kadınların işlerini kurtarmak için, Sarah ise hastalığıyla ve iş hayatında karşılaştığı zorluklarla mücadele ediyor. Her birinin kendi hikâyesi, kendi çabası ve değiştirmeye çalıştığı bir hayatı var.

Ama bu kadınlar birbirlerinden haberdar bile değiller. Smita saçlarını inancı gereği bırakıyor. Giulia bu saçları satın alıp işliyor, Sarah ise bir peruk olarak kullanıyor. Birbirlerinin hayatlarını bilmiyor, birbirlerinin mücadelelerine tanıklık etmiyor ve ortak bir amaç etrafında bir araya gelmiyorlar. Her biri kendi hayatında, kendi koşulları içerisinde bir şeyleri değiştirmeye çalışıyor.

Tabii ki her birinin kendi koşulları içinde verdiği mücadele değerli. Ama birbirinden bağımsız bu hikâyelerin bir ticari zincir aracılığıyla birbirine bağlanmasını kadın dayanışması olarak tanımlamak bana pek doğru gelmiyor. Çünkü hayatlarımızın bir noktada kesişmesiyle birbirimizin mücadelesine ortak olmak aynı şey değil. Roller değişseydi, Smita kanser olsaydı ona da bu şekilde bir peruk ulaşabilir miydi?

Benim takıldığım yer de tam olarak burası. Bu kadınların hayatları bir şekilde birbirine değiyor, burada bir bağlantı var ama dayanışma yok. En azından benim anladığım anlamda bir kadın dayanışması yok.

Üstelik bu hikâyenin arkasında oldukça tanıdık bir ekonomik düzen var. Bir yerde yoksulluk nedeniyle ortaya çıkan bir emek, başka bir yerde ticari bir ürüne dönüşüyor. Bir kadın saçını bırakıyor, başka bir kadın bu saçları işleyerek geçimini sağlamaya çalışıyor, bir başka kadın da ihtiyacı nedeniyle satın alıyor. Birbirinden habersiz üç hayat, aynı ticari zincirin içinde buluşuyor. Üçü de kendi hayatlarında bir şeylerle mücadele ederken bu zincir işlemeye devam ediyor.

Bence burada asıl sorgulamamız gereken şey, kadınların birbirine nasıl bağlandığından çok, bu bağlantının nasıl kurulduğu. Çünkü birbirimizin hayatında bir şekilde yer almak, birbirimizin yaşadığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmıyor.

Dayanışma, başka kadınların hayatına dokunmakla başlıyor

Kitabı okurken Sarah’nın meme kanseri olması bana Tarlabaşı Semt Evi’nde kadınlara yönelik meme kanseri taraması yapan kadın tıp öğrencilerinin çalışmalarını hatırlattı. Yapılan muayeneler sırasında bir kadının memesinde kitle fark ediliyor. Belki de bu çalışma olmasaydı o kadın sağlık sorununu çok daha geç öğrenecekti.

Bu örnekte beni etkileyen şey, kadınların başka kadınların ihtiyaçlarını fark edip bunun için harekete geçmesi. Bir grup kadın, sahip olduğu bilgiyi ve emeği başka kadınlarla paylaşıyor. Üstelik bunu birbirinden habersiz hayatların tesadüfen kesişmesiyle değil, doğrudan başka kadınların hayatına dokunmak için yapıyor.

Bir başka örnek de okuma yazma dersleri.

Bir kadına okuma yazma öğretmek, basit bir eğitim faaliyetinden çok daha fazlası. Bir kadının kendi adını yazabilmesi, bir tabelayı okuyabilmesi, bir formu başkasına ihtiyaç duymadan doldurabilmesi bambaşka bir anlam taşıyor. Yalnızca harfleri öğrenmek değil bu, aynı zamanda kendi hayatında daha fazla söz sahibi olabilmek demek.

Bence kadın dayanışmasının önemli bir tarafı da tam burada başlıyor. Birbirimizin hangi koşullarda yaşadığını görmek, hangi sorunlarla mücadele ettiğini anlamak ve bu sorunların nedenlerini birlikte sorgulamak gerekiyor.

Bir kadının ekonomik bağımsızlığını kuramaması, bir kız çocuğunun eğitim hakkından mahrum bırakılması ve bir kadının şiddet tehdidi altında yaşaması birbirinden kopuk meseleler değil. Bunların arkasında ortak toplumsal ve ekonomik koşullar var. Dolayısıyla yalnızca bireysel mücadele hikâyeleri anlatmak da bir noktada yetersiz kalıyor.

Elbette hiçbir karşılaşma bütün sorunları çözmüyor. Bir kadına okuma yazma öğretmek bütün kadınların eğitim sorununu ortadan kaldırmıyor. Bir sağlık muayenesi sağlık hizmetlerine erişimdeki eşitsizlikleri gidermiyor. Bir işçi direnişinin kazanımla sonuçlanması da bütün işçilerin haklarını güvence altına almıyor.

Ama mesele zaten tek bir karşılaşmayla dünyayı değiştirmek değil. Bu karşılaşmaların planlı ve ortak bir mücadeleye dönüşmesi, süreklilik kazanması.

Bir de kadınların ne kadar güçlü olduklarını anlatmayı çok seviyoruz. Her zorluğun üstesinden gelen, ne olursa olsun ayakta kalan, mücadele eden kadın hikâyeleri anlatıyoruz. Elbette bu hikâyeler önemli. Ama bazen kadınların ne kadar güçlü olduğunu konuşurken neden bu kadar güçlü olmak zorunda bırakıldıklarını unutuyoruz.

Kitaba dönecek olursam, üç kadının hikâyesi ayrı ayrı etkileyici olabilir. Fakat bu hikâyelerin birbirine bağlanmasını kadın dayanışması olarak okumakta zorlandım. Çünkü kadınların hayatlarının birbirine değmesiyle, birbirlerinin mücadelesine ortak olması arasında önemli bir fark var.

Belki yazarın anlatmak istediği yalnızca birbirinden habersiz hayatların görünmez bağlarıydı. Ama kitap üzerine yapılan yorumlarda sıkça karşılaştığım kadın dayanışması vurgusu, beni bu kavramı yeniden düşünmeye itti.

Sonuçta dünyanın bir ucunda üretilen bir şey, başka bir ucunda işleniyor ve çok uzaklarda bir başkasının hayatına giriyor. Kullandığımız ürünlerin, giydiğimiz kıyafetlerin, tükettiğimiz pek çok şeyin arkasında başka insanların emeği var. Fakat bu bağlantıların varlığı, birbirimizin koşullarını bildiğimiz ya da değiştirmek için bir şey yaptığımız anlamına gelmiyor.

Kadın dayanışması, bir kadının saçının başka bir kadının başında hayat bulmasından ibaret değil. Birbirinin hikâyesini bilmek, yaşadığı haksızlığı kendi meselesi olarak görmek ve o haksızlığı yaratan koşulları değiştirmek için yan yana durabilmek.

Bir kadın 21. yüzyılda hâlâ okuma yazma bilmiyorsa, çocuğu okusun diye son parasını verip aç kalıyorsa, kendi ayakları üstünde durmaya çalıştığı için şiddet görüyorsa, en kötüsü de nefes aldığı için öldürülüyorsa bu düzeni değiştirmek için mücadele etmek, örgütlenmek zorundadır.

Belki de asıl mesele, hayatlarımızın bir saç örgüsünün tutamları gibi kendiliğinden birbirine dolanmasını beklemek değil; bu düzeni değiştirecek güce olan inançla o tutamları birlikte örmektir.

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