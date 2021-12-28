'Çok sevindim seni tanıdığıma' dediği görüşmeyi 'tehlikenin farkında değil misin?' diyerek paylaştı

Eski MHP'li ve İYİP'li olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medyadan paylaştığı bir videoyla gündem oldu.

Özdağ, İzmir'de kuyumcu dükkanı açan ve Türk vatandaşlığına geçen Mustafa isimli bir esnafla yaptığı görüşmenin video kaydını "7 sene önce Türkiye’ye gelmiş. Türkçesi çok az. Vatandaşlık almış. Üstüne silah ruhsatı. Şanlıurfa’dan aldığı kuyumculuk kimlik kartı ile İzmir’de kuyumcu dükkanı açmış. Bunlardan 900 bin tane daha var. Türkiye, tehlikenin farkında değil misin?" ifadesiyle paylaştı.

Bu hedef gösteren paylaşımı yapan Özdağ'ın söz konusu videoda Mustafa isimli esnafa "Mustafa çok sevindim seni tanıdığıma" dediği görüldü.