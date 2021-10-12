Çok sayıda taşınmaz satışa çıkarıldı

Resmi Gazete'de bugün Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın çok sayıda taşınmazı hakkında satış kararı yayımlandı.

Kararlarda, önceki tarihlerde Özelleştirme İdaresi'ne devredilmiş olan Türkiye Şeker Fabrikaları, Sümer Holding ile Maliye Hazinesi'nin mülkiyetindeki 162 bin 310 metrekare yüzölçümlü taşınmazın 38 milyon liraya satılmasına ilişkin ihaleleri onaylandı.

Van Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ise İpekyolu Şerefiye Mahallesi'ndeki 5 bin 155 metrekare yüzölçümlü taşınmazını satışa çıkardı. Bu taşınmazdan da en az 11 milyon 275 bin lira gelir bekleniyor.