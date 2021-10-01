Türkşeker'e ait Soma'daki taşınmazların satışı onaylandı

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İhale Komisyonunca, mülkiyeti Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) adına kayıtlı özelleştirme kapsam ve programında bulunan Manisa'nın Soma ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki 2 bin 388 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapıların "satış" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesine onay verildi.

Taşınmazlar 14 milyon 700 bin lira bedelle en yüksek teklifi veren Canbeyler Yapı Petrol Ürünleri Gıda ve İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketine satılacak.