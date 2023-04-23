Çocuklarla buluşan Erdoğan muhalefeti hedef aldı: Çocuktan 'Nasıl yani?' yanıtı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan kapsamında depremzede çocuklardan oluşan temsili kabine toplantısına katıldı.

Enerji Bakanı olarak söz alan bir çocuğun konuşmasının ardından konuşan Erdoğan, çocuğa "Siz çok Gayretlisiniz, hele hele Karadeniz gazını çıkardınız ki, artık dışa bağımlılıktan kurtuluyoruz” dedi. Enerji Bakanı olarak söz alan çocuk ise “Enerjide tam bağımsızlık kazanıyoruz” yanıtını verdi.

Bunun üzerine Erdoğan “Ama sayın bakanımın bu muhalefet bizim dilimizden anlamıyor ya. Ne yapacağız onları?” sözleriyle muhalefeti hedef aldı.

Erdoğan’ın sözlerini anlamayan çocuğun “Nasıl yani?” yanıtını vermesinin ardından, Erdoğan şu ifadeleri kulandı:

“Biz gazı bulduk diyoruz, onlar diyor ki ‘Nerede?’ Karadeniz’de. Nerede, Filyos’ta. Onlara sormak lazım, haritada bizlere Filyos’u gösterin ey muhalefet. Bilmezler. Nerede Filyos? Zonguldak’ta.”