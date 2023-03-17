Çocuklarını çöp eve terk eden anne ve babaya hapis istemi

İstanbul Eyüpsultan Rami Mahallesi Havuzbaşı Sokak'ta çöp dolu ve ağır lağım kokusu olan bir evde, bakımsız yarı çıplak halde terk edilmiş olarak bulunan 3 çocuğun, anne ve babası hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

DHA'nın haberine göre, iddianamede, 20 Ocak'ta Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne, 3, 5 ve 8 yaşındaki çocukların anneleri tarafından terk edildiği, bakımlarını babanın sağlamaya çalıştığı fakat onun da evde olmadığı, sürekli ağladıkları, üzerlerinde kıyafet olmadığı, sağlıklı bir ortamda bulunmadıkları ihbarının yapıldığı belirtildi.

Çocukların bulunduğu eve giren görevliler, kendilerini mağdur çocuklardan birinin karşıladığını, iki küçük kardeşinin ise çıplak olduğunu belirtti. Büyük çocuğun görevlilere, evde yetişkin olmadığını, anne ve babasının çok yoğun çalıştığını, bu nedenle evde bulunamadıklarını, babasının da ara sıra yemek vermek için uğradığını söylediği de iddianamede yer aldı.

Görevlilerin, evin tüm odalarında ağır şekilde çöp ve lağım kokusu olduğu, çöp ve artıkların yığın halinde bulunduğu, evin tavan ve çevresinde yüzlerce sayıda sineğin kümelendiği şeklindeki gözlemleri de aktarıldı.

İddianamede, şüpheli anne ve babanın, "Koruma ve gözetim yükümlülüğü altında bulunan mağdur çocukları, bakımsız, çöp ve artıklarla dolu evde kıyafetleri olmaksızın kendi hallerine terk ederek" üzerlerine atılı suçu işledikleri vurgulandı. Haklarında 3'er aydan 2'şer yıla kadar hapis cezası talep edilen şüpheliler, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Çocukların ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alındığı öğrenildi.