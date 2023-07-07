Çocukların sesinden rahatsız oldu, üzerlerine 'çamaşır sulu sıvı' attı

İstanbul Arnavutköy'de sokakta oyun oynayan çocukların sesinden şikayetçi olan bir kadın çocuklara önce hakaret etti. Ardından bir kovaya doldurduğu içerisinde çamaşır suyu olduğu iddia edilen sıvıyı çocuklara atmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, kadından kaçan çocuklardan bazıları yere düşerek yaralandı. Hemen hemen her gün aynı problemle karşılaştıklarını iddia eden mahalleli duruma isyan etti.

Olayla alakalı konuşan mahalle sakinlerinden Tülay Yılmaz, “Ben bu binaya onlardan önce taşınmıştım binadaki gider suyu sesinden bile rahatsız olup beni rahatsız ediyor bu tarz olayları çok yaşadık ben bu kadın yüzünden çocuğumu başka bir yere göndermek zorunda kaldım. Bu kadının derdi çocuklar dün akşam ben tatil dönüşünde baktım insanlar toplanmış. Çocukların üzerine çamaşır sulu su dökmüş çocuklara kastediyor bildiğiniz. Birde gidip bizi mahkemeye vermiş” şeklinde konuştu.

Kardeşinin kaçarken yaralandığı söyleyen Hilal Küçükosman ise “Dün akşam baktık kadın elindeki kovayla çıktı çocuklara su atıyor ve çamaşır suyu kokuyor. Biz polislere haber verdik kendisi suyu atıp kaçtı eve. Benim kardeşim onlardan kaçarken düşmüş yaralanmış hemen hemen her gün aynı şeyleri yaşıyoruz” dedi.