Diyarbakır'da ishal salgını alarmı: 'Servislerin yüzde 35’i doldu'

Bağırsak enfeksiyonuna ve ishale neden olan "rotavirüs" nedeniyle Diyarbakır'daki vakalar hızla artıyor. Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena, havaların ısınması ile ishal salgınının başladığını, vakaların büyük bir kısmının da rotavirüs olduğunu ifade etti.

Amida Haber'den Gönül Morkoç'un haberine göre günde ortalama 4-5 kişinin hastaneye yattığı ifade edilirken mevcut hastaların yüzde 35'ini rotavirüse bağlı ishal vakaları oluşturuyor.

Konuya dair açıklamalarda bulunan Doğu Pediatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Asena "Günde ortalama 4-5 hasta yatışı yapıyoruz. Bir o kadar da acil serviste gözlem altında tuttuğumuz hasta var. Servislerin yüzde 35’i ishal vakası. 2-8 yaş arası çocuklarda sık görülüyor” dedi.

'Sıvı kaybı ölümlere neden olabilir'

Sıcaklıkların yaz aylarında zaman zaman 40 dereceyi geçtiği Diyarbakır'da ishal vakalarına bağlı sıvı kaybının ciddi sonuçlara yol açabileceğini ifade eden Asena, aşırı sıvı kaybının ölümlere neden olabileceğini ifade ediyor. Asena "Rotavirüs enfeksiyonunda sıvı kayı çok oluyor. Çocuğun hem ishal hem kusması varsa, muhakkak damardan sıvı alması gerekiyor. Çocukları gözlem altına almamızdaki neden sıvı kayıplarını yerine koymaktır. Çünkü çocuklarda sıvı kaybı, ölüme kadar götüren bir sürece yol açabiliyor" diyor.

El hijyeni hayati önem taşıyor

Rotavirüsün dışkılama yolu ile bulaştığını belirten Doç. Dr. Muhammet Asena “Emzirilen bebeklerde ebeveynin bakım yaptıktan sonra mutlaka elini yıkaması gerekiyor. Daha büyük çocuklarda, temastan sonra elin yıkanması gerekiyor. Ayrıca, hasta çocuğun evin diğer bireylerinden uzak tutulması gerekiyor. Tuvalet, havlu gibi kişisel eşyaların ayrılması şart” diyerek hijyen konusuna dikkat çekiyor.