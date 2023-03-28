Çocukları araçta darp eden servis şoförü tutuklandı

27 Mart günü öğlen saatlerinde İstanbul Küçükçekmece Kanarya Mahallesi’nde bulunan bir ortaokulun servisinde gerçekleşen olayda serviste bulunan çocuklar yerlere çöp attığı için servis şoförü tarafından süpürge sapıyla da darp edilmişti.

İHA'daki habere göre, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve haberlere yansımasının ardından Aziz Hancı isimli servis şoförü Tevfikbey Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği tarafından “çocuğa karşı kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.