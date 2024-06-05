Çocuklar Karaburun’da bilim için buluşuyor: Evrim, Bilim Tarihi ve Ritim Atölyeleri…

2018 yılından bu yana her yaz düzenlenen Karaburun Çocuk Bilim Kampı bu sene 15-19 Temmuz tarihleri arasında düzenleniyor.



9-11 yaş aralığındaki çocuklar için hazırlanan Bilim Kampı, eğlenceli bilim etkinlikleriyle birlikte katılan çocukların ufuklarını açacak ve bilimsel düşüncenin temellerini atacak bir içerikle hazırlanıyor.



Karaburun’da Dolungaz Şirin Baba Kamp tesislerinde düzenlenen kampa her çocuğun en az bir veli ile birlikte katılması gerekiyor.



5 gün 4 gece sürecek olan programda, çocuklar, Astronomi Atölyesi, Evrim Atölyesi, Bilim Tarihi ve Ritim Atölyesi ana başlıklarında toplam 14 sunum ve etkinliğe katılıyorlar. Ayrıca etkinlik ve atölye çalışmalarının yanı sıra Türkiye’nin en güzel koylarından biri olan Dolungaz’da deniz ve doğayla iç içe eğlenceli zaman geçirme fırsatına sahip oluyorlar.

Etkinlikler arasında, gökbilimciler eşliğinde teleskopla gökyüzü gözlemi, çocuk hakları üzerine hukukçuların yaptığı sunum ve tartışmalar, veliler için ebeveyn okulu gibi, geniş bir yelpazede katılımcıların bakış açılarını geliştirecek etkinlikler yer alıyor.

Katılım kontenjanının 20 çocukla sınırlı olacağı kamp programı hakkında gün gün ayrıntılı bilgi almak ve katılım başvurusunda bulunmak için NHKM-İzmir web sitesi ziyaret edilebilir.