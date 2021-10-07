Çocuklar için oyun alanı ve yürüyüş yolu talebiyle toplanan imzalar belediyeye teslim edildi

Doğukent Semt Evi, Akşemsettin Mahallesi'nde yürüyüş yolu, spor ve çocuklar için oyun alanı olmaması sebebiyle, orman yolu boyunca yürüyüş yolu ve yaşam alanı yapılması için mahalle sakinlerinden çok sayıda imza toplamıştı.

Toplanan imzalar bugün bir dilekçeyle birlikte Mamak Belediyesi'ne teslim edildi.

Doğukent Semt Evi'nden yapılan açıklamada, "Mahalle Dayanışma Komitesi olarak bu talebin gerçekleşmesi için takipçi olacağız" denildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Doğukent Semt Evi ve Doğukent Kadın Dayanışma Komitesi'nin çağrısı sonrası mahalle sakinleri bölge sınırındaki ormanı birlikte temizlemeye karar vermiş, mahallenin yaşam alanlarına sahip çıkmak, yaşanabilir hale getirmek için ortak bir adım atılmıştı.