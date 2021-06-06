'Orman bizim, memleket bizim' dediler, hep birlikte ormana sahip çıktılar

5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Doğukent Semt Evi ve Doğukent Kadın Dayanışma Komitesi'nin çağrısı sonrası mahalle sakinleri bölge sınırındaki ormanı birlikte temizlemeye karar verdiler.

Mahallenin ortak yaşam alanlarına sahip çıkmak, yaşanabilir hale getirmek için ortak bir adım atılırken, temizlik çalışması sonrası bir araya gelen mahalle halkı, önümüzdeki dönemde mahallenin ihtiyaçları ve neler yapılması gerektiğini konuştular ve aldıkları kararları uygulamak için hareket geçmeye karar verdiler.

Mahalle halkının çalışmasından görüntüler: