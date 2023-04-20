Çocuklar için düzenlenen 'yabani kedi öldürme yarışması' iptal edildi

Yeni Zelanda'da her yıl Nisan-Haziran ayları arasında en çok yabani sokak kedisi öldüren çocuğa para ödülü verilmesi şeklinde düzenlenen yarışma, büyük tepkilere neden oldu.

Sputnik'in haberine göre, bu yıl 14 yaş ve altı katılımcılar için ilk kez bir yarışmacı kategorisi açıldı.

Yeni Zelandalı gençlerden sahiplendirilmiş ev kedilerini öldürmemeleri, ancak sokaktaki sahipsiz yabani kedileri istedikleri kadar öldürebilecekleri söylendi.

Sokak kedileri Yeni Zelanda'da 'haşere' olarak görülüyor ve ülkenin biyogüvenliğine yönelik risk teşkil ettiğine inanılıyor.

Yarışma ilanına göre 15 Nisan'dan 30 Haziran tarihine kadar en fazla yabani sokak kedisi öldüren çocuğa 250 Yeni Zelanda doları (yaklaşık 30 bin Türk lirası) ödül verilecek.