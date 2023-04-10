Çocuk istismarıyla gündeme gelen Hiranur Vakfı’ndaki yıkımı mahkeme durdurdu

6 yaşındaki çocuğunun cinsel istismarı ile gündeme gelen İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Sancaktepe’deki binasının yaklaşık 4 bin 400 metrekarelik kaçak bölümü, hukuki sürecin tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmaya başlanmıştı.

Sözcü’de yer alan habere göre vakıf tahliye ve yıkım kararına karşı mahkemeye başvurdu. Sancaktepe Belediyesi ile İBB tarafından düzenlenen yapı tatil tutanaklarının birbiriyle çeliştiği savunuldu.

Yapının ilk mescit katının ruhsatının bulunduğu ve projesine uygun olarak yapıldığı, devam eden bir inşaatın bulunmadığı belirtilerek yıkım işlerinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istendi.

Mahkeme ise dava konusu işlemin yıkıma ilişkin olması, uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğurabilecek nitelikte olması nedeniyle savunma ve ara karar cevabı gelinceye kadar işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.