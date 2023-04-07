Çocuk istismarını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'nin uğradığı cinsel istismarı araştırmak üzere TBMM'de kurulan araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, komisyonun görev süresi 12 Nisan 2023 itibarıyla bir ay uzatılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ikinci bir kararla da, tam ismi 'Altı Yaşındaki Bir Kız Çocuğunun Evlilik Adı Altında Cinsel İstismara Maruz Bırakılması Olayının Araştırılarak Benzer Olayların Yaşanmaması Ve Her Türlü Çocuk İstismarının Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu' olan komisyon, Meclis'in seçim tatilinde olduğu günlerde de çalışacak.