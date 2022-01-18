Çocuk istismarından tutuklu eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı tahliye edildi

Aydın'da 'çocuğa nitelikli istismar' suçundan 14 Aralık 2021'de tutuklanan eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez tahliye edildi. 

Haber Merkezi

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı kırsal Terziler Mahallesi'nde eski Umurlu Ülkü Ocakları Başkanı Alpay Çömez “çocuğa nitelikli istismar” suçundan tutuklanmıştı. 35 yaşındaki Çömez'in tahliye edildiği öğrenildi. 

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Çömez, daha önce istismarda bulunduğu çocuğu tehdit ve şantajla tekrar istismar etmek istemiş ancak çocuğun şikayeti üzerine 14 Aralık 2021 tarihinde tutuklanmıştı.

Aydın E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Çömez'in, avukatlarının itirazı üzerine 14 Ocak'ta tahliye edildiği ortaya çıktı. 

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