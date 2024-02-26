Çocuk istismarına af skandalının ardından Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novák'ın 10 Şubat'ta görevinden istifa etmesinin ardından Macaristan'ın yeni cumhurbaşkanı belirlendi.

Macaristan Parlamentosu, Novak'tan boşalan göreve Macaristan Anayasa Mahkemesi Başkanı Tamas Sulyok'u seçti.

İktidardaki Fidesz-KDNP adayı olan Sulyok'un 5 Mart'ta göreve başlaması bekleniyor.

Çocuk istismarına af skandalının ardından istifa etmişti

Macaristan Cumhurbaşkanı olan Katalin Novák, istifasını 10 Şubat tarihinde devlet televizyonu M1’de bir yayınla duyurmuştu.

Katalin Novák’ın, bir çocuk koruma yurdunun cinsel istismarcı müdürünün suçunun örtbas edilmesinde rol alan ve mahkeme tarafından 3,5 yıl hapis cezasına çarptırılan müdür yardımcısı Endre K.’yi, geçen senenin Nisan ayında affettiği ortaya çıkmıştı.

Olay, Fidesz yanlısı medya ve bazı hükümet yetkilileri tarafından önce görmezden gelinmiş, daha sonraysa muhalefeti pedofiliyle suçlamaya varan açıklamalar gelmişti. Ancak skandal affa tepkilerin büyümesi üzerine geri adım atılmış ve Novák istifa etmişti.