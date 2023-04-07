Çocuk istismarı şüphelisiyle fotoğrafı çıkmıştı: Bakanlıktan açıklama

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun bugün yayımlanan "SS" adlı kitabı, bir çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Sadullah Alagöz'ün çok sayıda devlet yetkilisiyle çekilen fotoğraflarını ortaya çıkardı. Alagöz'ün, 17 yaşındaki E.M.’yi korkutmak için devlet yetkilileriyle çekilen fotoğraflarını gösterdiği belirtildi.

Alagöz ile fotoğrafı bulunan devlet yetkilileri arasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık da bulunurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan konuya ilişkin açıklama geldi.

'Kişilerin GBT'sine bakmak gibi bir uygulamamız yok'

Açıklamada "Adı geçen şahıs ve hakkındaki iddialarla Bakanlığımızı ilişkilendirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir" ifadelerine yer verildi.

Bakanlık tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklama şöyle:

"Haberde adı geçen şahıs, Bakanlığımıza direkt randevu alarak değil üçüncü şahıs yanında gelmiştir. Bu gibi durumlarda kişilerin Genel Bilgi Toplama Sistemi’nden bilgilerine bakmak gibi bir uygulamamız yoktur.

Söz konusu ziyarete ilişkin tüm ayrıntılar daha önce Barış Pehlivan ile paylaşılmış olup adı geçen şahıs ve hakkındaki iddialarla Bakanlığımızı ilişkilendirmek iyi niyetli bir yaklaşım değildir.

Kaldı ki Bakanlığımızın çocuk istismarına ve bu konudaki iddialara karşı tutumu ve mücadelesi kamuoyunca malumdur. Bununla birlikte, benzerlerinde olduğu gibi, yargılama süreci başlarsa mağdura destek mekanizmaları da harekete geçirilecektir."