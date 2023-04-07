Çocuk istismarı skandalı: Siyasetçilerin fotoğraflarıyla susturdu

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu'nun bugün yayımlanan "SS" adlı kitabı, bir çocuğu cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Sadullah Alagöz'ün çok sayıda devlet yetkilisiyle çekilen fotoğraflarını ortaya çıkardı. Alagöz'ün, 17 yaşındaki E.M.’yi korkutmak için devlet yetkilileriyle çekilen fotoğraflarını gösterdiği belirtildi.

Cinsel istismar soruşturmasında şüpheli olan Alagöz’ün E.M.’yi korkutmak için kullandığı sosyal medya hesaplarında, birlikte fotoğraflarının yer aldığı bazı isimler şöyle: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Esat Toklu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş.

Alagöz bakanlık makamında ağırlandı

Cumhuriyet'in kitaptan aktardığına göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, çocuğa tecavüz suçlamasıyla soruşturması devam eden Alagöz’ü bakanlık makamında ağırladı. Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz da ifadesi dahi alınmamışken şüpheli Alagöz’e hediyeler verdi.

Alagöz, AKP’den daha önce milletvekili ve belediye başkan adayı olmak için başvuruda bulunmuştu.

'Polis başkanlarıyla aram iyi'

Kitaba göre olay şöyle gelişti:

Bir anne ve E.M. adlı 17 yaşındaki kızı geçen sene yabancı bir ülkeden Türkiye’ye geldi. Ticaret yapmak isterlerken iş insanı adamı Sadullah Alagöz’le tanışarak bir kafede ortak oldular. Ancak Alagöz’ün, bir anlaşmazlık gerekçesiyle görüştüğü E.M’ye tecavüz ettiği iddia edildi.

Soruşturma dosyasındaki ifadesine göre, E.M. tecavüz öncesi şunları yaşadı: 'Telefonundan Instagram’ını açtı, siyasilerle olan fotoğraflarını gösterdi. Bana ‘Ben başkan olacağım, polis başkanlarıyla aram iyi, polislerle aram iyi’ dedi. Çok korktum, özür diledim.'

Yaşadıklarını Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na anlatan E.M. şunları söyledi: 'Ben ağlıyordum. Bağıramıyordum. Bağırınca da aşağıda kimse yoktu. Kimse duymuyordu.'

2022’de soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Savcısı Mahmut Nedim Başarangil, 1 Kasım 2022’de E.M.’nin ifadesini aldı. Çocuk İzleme Merkezi’nde alınan ifade sırasında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden bir temsilci de hazır bulundu. Böylece 'nitelikli cinsel istismar' ve 'hürriyeti tahdit' suçlarından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında beş sayfalık yazılı ifade veren işadamı Sadullah Alagöz ise E.M’nin iddialarının asılsız olduğunu ileri sürdü.

Kanıt tespit edildi

Alagöz, 'Yarattıkları hayali ve iftiralardan ibaret bu şikâyetlerin hiçbir kelimesi doğru olmayıp hiçbir resmi ve gayri resmi belge ve delile dayanmamaktadır' ifadelerini kullandı. Ancak Adli Tıp Kurumu’nun 1 Aralık 2022 tarihli raporuna göre E.M’nin pantolonunda Prostat Spesifik Antijen (PSA) tespit edildi. Cinsel saldırı olaylarının açığa çıkmasında hayati derecede bir kanıt olarak görülüyor.

Ankara Emniyet Müdürü'nü makamında ziyaret etti

Sadullah Alagöz gizlilikle yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermeden bir hafta önce, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Alagöz, birlikte fotoğraflarını Instagram hesabına koyarken şu notu düştü: 'Ankara İl Emniyet Müdürümüz Servet Yılmaz’a değerli hediyelerinden ve misafirperverliğinden dolayı şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum.'

Soruşturma sürerken Aile Bakanı'yla görüştü

E.M’nin dosyasına müdahil olan Aile Bakanlığı da, tecavüz şüphelisi Alagöz’ü ağırladı. Aile Bakanı Derya Yanık, 2 Şubat 2023’te Sadullah Alagöz ile bakanlıktaki makamında görüştü. Alagöz bakanla fotoğrafını da yine Instagram hesabında şu notla paylaştı: 'Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sn. Derya Yanık hanımı makamında ziyaret ettim. Hoş sohbeti ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum.'

Bakan Yanık: Tanımıyorum

'SS' kitabının yazarları Pehlivan ve Terkoğlu, skandal kareyi Bakan Yanık’a da sordu. Basın müşaviri aracılığıyla yanıt veren Bakan Yanık, “O kişiyi tanımıyorum, bir heyetle birlikte geldi” demekle yetindi.

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İddianamenin yazılmadı

Tecavüz suçlamasının üzerinden yaklaşık 6 ay geçmesine rağmen, henüz iddianamenin yazılmadığı ve şüpheli Alagöz’ün gözaltına bile alınmadığı öğrenildi.

2018’de de cinsel saldırıyla suçlandı

Alagöz’ün 2018’de yaşandığı ileri sürülen bir başka tecavüz soruşturmasında da şüpheli olduğu ve savcılığın dosyayı kapadığı da kitapta yer alan bilgiler arasında.

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