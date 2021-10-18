'Çocuk hakları bildirgesi' kitapları muzır yayın olmaktan çıktı

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı ile 2019 yılında muzır neşriyat ilan edilen "Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi" ve "Kız Çocuk Hakları Bildirgesi" kitaplarının, açılan dava sonucunda 11 Ekim 2021 Dünya Kız Çocukları Günü'nde muzır yayın olmaktan çıktığı öğrenildi.
Türkiye Yayıncılar Birliği’nden (TYB) yapılan yazılı açıklamada ayrıca, Kız Çocuk Hakları Bildirgesi kitabının çevirmeninin de "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlamasıyla yargılandığı ve beraat ettiği duyuruldu. TYB'nin açıklaması şöyle: