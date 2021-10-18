'Çocuk hakları bildirgesi' kitapları muzır yayın olmaktan çıktı

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu kararı ile 2019 yılında muzır neşriyat ilan edilen "Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi" ve "Kız Çocuk Hakları Bildirgesi" kitaplarının, açılan dava sonucunda 11 Ekim 2021 Dünya Kız Çocukları Günü'nde muzır yayın olmaktan çıktığı öğrenildi.

Türkiye Yayıncılar Birliği’nden (TYB) yapılan yazılı açıklamada ayrıca, Kız Çocuk Hakları Bildirgesi kitabının çevirmeninin de "müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek" suçlamasıyla yargılandığı ve beraat ettiği duyuruldu. TYB'nin açıklaması şöyle:

"Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu; 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, Elisabeth Brami’nin 'Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi' ve 'Kız Çocuk Hakları Bildirgesi' (Yapı Kredi Kültür Yayınları) ve 'Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler Olağanüstü 100 Hikâye' (hep kitap) adlı kitaplarda 'yer alan bazı yazıların 18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna' karar vererek kitapları 'muzır neşriyat' ilan etmiş, Türkiye Yayıncılar Birliği olarak biz de 1 Ekim 2019 tarihinde yaptığımız basın açıklamasıyla bu kararları kınamıştık.

Yargılanan çevirmen de beraat etti

Avukat Mehmet Ümit Erdem, 7 yaşındaki kızıyla beraber okuduğunu belirttiği bu kitapların 'muzır neşriyat' ilan edilmesi üzerine 'kız babası sıfatıyla, kızı adına' açtığı davayla kararları yargıya taşıdı. Erdem’in açtığı dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı ve 'Kız Çocuk Hakları Bildirgesi' ve 'Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi' kitapları Dünya Kız Çocukları Günü'nde yani 11 Ekim’de 'muzır yayın' olmaktan çıktı! Ayrıca 'Kız Çocuk Hakları Bildirgesi' kitabının 'muzır neşriyat' ilan edilmesinden bir süre sonra kitabın çevirmeni 'müstehcen yayınların yayımlanmasına aracılık etmek' suçlamasıyla yargılandı ve 'yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmamış olması sebebiyle' beraat etti.

Yaptığımız açıklamalarla 'muzır neşriyat' kararlarının ülkemizdeki yayınlama özgürlüğüne zarar verdiğine dikkat çekiyor ve bu kararların oto sansüre neden olduğunu her defasında vurguluyoruz. Erdem’in açtığı davanın kitaplar üzerindeki sansürün kalkmasıyla sonuçlanması ülkemizdeki yayınlama özgürlüğü lehine önemli bir kazanımdır. Mehmet Ümit Erdem’i maddi ve manevi bir yükün altına girerek verdiği bu mücadele için tebrik ediyor ve Erdem’in mücadelesinin yayıncılarımıza cesaret vermesini diliyoruz." (ANKA)