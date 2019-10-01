Dört çocuk kitabı 'muzır' ilan edilerek poşete sokuldu

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu tarafından ‘muzır’ ilan edilen 4 çocuk kitabı sadece 18 yaşın üzerindekilere, görülmeyecek zarf ya da poşet içinde satılacak. Yayıncılar Birliği karara tepki gösterdi.

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı'na bağlı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, dört çocuk kitabını 18 yaşından küçükler için “muzır” ilan etti.

Kurulun kararı 27 Eylül 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre kurul Elisabeth Brami’nin “Erkek Çocuk Hakları Bildirgesi” ve “Kız Çocuk Hakları Bildirgesi” (Yapı Kredi Yayınları); Francesca Cavallo ile Elena Favilli’nin “Asi Kızlara Uykudan Önce Hikâyeler Olağanüstü 100 Hikâye” (hep kitap) ve “Sünnetçi Kız” (Cinius Yayınları) adlı kitaplarında yer alan bazı yazıların “18 yaşından küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır tesir yapacak nitelikte olduğuna” karar verdi.

BAKANLIĞIN ATADIĞI BEŞ BİRİM AMİRİ KARAR VERİYOR

Karara tepki gösteren Türkiye Yayıncılar Birliği, (TYB) kurulun sözkonusu kararına yeterli gerekçe göstermediğini belirtti. Birlik, eserlerin değerlendirmesinin türüne göre değişen uzmanlar tarafından yapılan ön incelemeden geçmeksizin, bakanlığın atadığı beş birim amirinden oluşan kurul tarafından yapılmasının, anayasal bir hak olan açıklama ve yayımlama özgürlüğünün ihlal edilmesine yol açtığını vurguladı.

KURULDA PEDAGOG YOK

Türkiye Yayıncılar Birliği'nin yaptığı açıklamada “Pedagog ve cinsel sağlık uzmanı dahi olmayan kişilerden oluşan kurul tarafından, eserler hakkında oldukça özensiz bir biçimde, genel ve soyut ifadelerle hazırlanmış kararlarla muzır neşriyat kararı verilmesi, ifade ve basın özgürlükleri açısından tehlike oluşturmakta ve demokratik toplum ilkesini tehdit etmektedir” denildi.

Birlik, Koruma Kurulu’nun yapısının bir an önce ulusal ve uluslararası içtihatlara uygun bir şekilde değiştirilmesini talep etti.