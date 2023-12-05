Çocuğa istismar davasında duruşmalara dahi katılmayan sanığa 'iyi hal' indirimi uygulandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bir köyde 2014 yılında 13 yaşında olan D.E.’nin korucu olan kuzeni İsa E. ve Sedat E. tarafından 6 yıl boyunca sistematik tecavüze maruz kaldığı ortaya çıktı. D.E.’nin İsa.E. ve Sedat E. tarafından maruz kaldığı istismara dönük başlayan yargılama ardından görülen 6’ncı duruşma sonrası fail Sedat E.’ye 8 yıl 4 ay ceza verildi. 2021 tarihinde İstinaf kararında dosya bozularak, yeniden yargılama yapılmasına karar verildi.

Sanık hakkında, “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” kararından cezalandırılması talebiyle açılan davanın 9’uncu duruşmasında savcılık mütalaada bulundu. Savcılık mütalaasında, sanık Sedat E.’nin “Nitelikli cinsel istismar” ve “Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” talebiyle cezalandırılması istendi.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, yeniden yargılama talebiyle Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 10’uncu duruşmaya sanık Sedat E. katılım sağlamadı.

Sanık avukatı dosyadan çekildi

Duruşmada ilk olarak söz alan mağdur D.E.’nin avukatları, sanığın en ağır cezalarla cezalandırılmasını istedi. Sanık Sedat E.’nin dosya avukatı ise sanığa bir yıldır ulaşılamadığından dolayı dosyadan çekildi. Ardından mahkeme heyeti duruşmaya ara vererek yargılamanın gelmiş olduğu aşamada karar duruşması nedeniyle müzakere yazılmasının talebinde bulundu. Müzakere ardından CMK’den sanık Sedat E. için Hakkari Barosundan avukat atandı.

Savcılık bir önceki duruşmada sunduğu mütalaayı tekrar ederek, sanığın ağır şekilde cezalandırılması ve tutuklanması talebinde bulundu.

Duruşmaya katılmamasına rağmen iyi hal indirimi

Mahkeme heyeti ise savcılık mütalaasının ardından Sanık Sedat E.’nin “Nitelikli cinsel istismar suçundan” 12 yıl 6 ay “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçundan ise 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Heyet ayrıca sanığın tutuklanmasına karar verdi.

Ayrıca mahkeme heyeti Sanık Sedat E’nin dosya kapsamında görülen hiçbir duruşmaya katılmamasına rağmen sanığa hem istismar hem de “kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlarından 1/6 oranında iyi hal indirimi verdi.