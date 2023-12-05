Markette çikolatayı cebine koyan çocuğu depoya hapseden 2 kişi serbest bırakıldı

Hakkari'de, 12 yaşındaki çocuğun "Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği" iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

12 yaşındaki çocuğun Hakkari'de 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddialarının bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre açılan soruşturma kapsamında zincir market çalışanı 2 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkartılan 2 kişi, savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.