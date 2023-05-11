Çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığın avukatı: Neden bir daha yanına gidiyorsun ki?

Dersim'in Hozat ilçesinde 17 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Zeynel Yıldız’ın yargılandığı davanın üçüncü duruşması Tunceli Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme salonunda iki tarafın avukatları hazır bulunurken tutuksuz yargılanan sanık Zeynel Yıldız, duruşmaya güvenliği gerekçesiyle Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle katıldı.

Sanık avukatı: İstismarda bulunmuşsa neden bir daha yanına gidiyor

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre; Hozat Cumhuriyet Savcılığı tarafından ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan ve "engelli kız çocuğuna cinsel istismar" suçundan tutuklanan Yıldız'ın 3,5 ay sonra tahliye edildiği ortaya çıktı. Zeynel Yıldız'ın avukatı Hüseyin Almaz yaptığı savunmada, "Biz S.'ye bir soru sormuştuk. Sen bu olaylardan sonra sanığın düğünlerine gitmişsin ve orada oynamışsın. 'Evet' deyip kabul etti. Ses kaydı çözümleme tutanağında bu yok. Bunun eklenmesini istiyoruz dosyaya. Bizim özellikle sunduğumuz Yargıtay içtihadında bu tarz durumlarda eğer iddiada bulunduğun eylemden sonra gidip bunla gezmişsen, yanına gitmişsen bu durumda beyanların üstünlüğü kalmamıştır. Yani iddia tarihinden sonra mağdure tekrar sanığın motoruna neden biniyor? Yani madem öyle istismarda ya da sarkıntılıkta bulunmuşsa neden bir daha yanına gidiyorsun ki? Dolayısıyla bu husus önemlidir. Karar verilmeyecekse bu hususa ait çözümleme yeniden yapılsın" diyerek istismar iddiasının asılsız olduğunu iddia etti.

'En yüksek halden cezalandırılmasını talep ediyoruz'

Mahkemeye sanığın halk arasında çamur atmak diye bilinen beyanlarda bulunduğunu ileten mağdur avukatı Pınar Dokuz Okyay, "Yüzde kırk engeli bulunan bir kız çocuğunun ailece görüştükleri biri tarafından cinsel duyguları tatmin maksadıyla maruz bırakıldığı eylemlerin rahatlıkla gidip anlatılacağı bir toplum içerisinde yaşamıyoruz. Toplum bu sağlıklı alanı yaratmıyor. Bu yüzden sanık, 'niye önce ailesine değil de şoföre söyledi, zaten çok sevgilim var dedi bana' diyerek mağdur çocuğu herkes önünde kriminalize etmeye çalışıyor. Sanık çelişkili beyanlarda bulunmuştur, üzerine atılı suçu işlediği sabittir, biz sanığın en yüksek halden cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

Ne olmuştu?

Dersim'in Hozat ilçesine bağlı Çığırlı köyünde yaşayan ve 5 yıl önce alınmış ‘yüzde 40 zihinsel engelli’ raporu bulunan S.E., iddiaya göre mayıs ayında okula gitmek için bindiği minibüste Zeynel Yıldız’ın istismarına uğradı. S.E. yaşadıklarını yakınlarına anlattı. Ancak yakınları S.E.’ye inanmadığı için şikayetçi olmadı.

Zeynel Yıldız’ın cinsel istismarları devam edince S.E., yaşananları ses kaydına alarak yakınlarına dinletti. S.E.’nin bir yakınının da ses kaydı ile savcılığa şikayette bulunması üzerine S.E.'nin Çocuk İzleme Merkezi’nde ifadesi alındı. İfade üzerine gözaltına alınan Zeynel Yıldız, suçlamaları reddederek ses kaydındaki ifadelerin kendisine ait olmadığını ileri sürdü. Zeynel Yıldız işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.