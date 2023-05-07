15 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan taksici hakkında hapis istemiyle dava açıldı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde taksisine binen 15 yaşındaki kız çocuğu D.A.'yı ormana götürüp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan 27 yaşındaki Umut Can K. hakkında 16 yıl hapis istemiyle dava açıldı.

Evli ve 2 çocuk babası Umut Can K., iddiaya göre taksisine binen lise öğrencisi D.A.'yı ormana götürüp, cinsel istismarda bulundu. Olay yerinden kaçan D.A., polise giderek durumu anlattı. D.A.'nın babası A.A. da şikayetçi oldu.

Umut Can K., 7 Nisan tarihinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Can K., tutuklandı.

Şüpheli hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 16 yıl hapis cezası istendi. İddianame, İzmir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.