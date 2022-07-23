'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanan eski MHP il başkanının 32 yıl hapsi istendi

MHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan ve MHP Diyarbakır İl Başkanlığı feshedildikten bir gün sonra gözaltına alınarak "zincirleme şeklinde çocuğun cinsel istismarı" suçu ile tutuklanan eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile ilgili soruşturma tamamlandı

Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, hazırlanan iddianamede Kayaalp’in, “zincirleme şekilde cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “zincirleme şeklinde çocuğun cinsel istismarı” ve “cinsel taciz” suçlamasıyla 32 yıla kadar hapsi istendi.

Daha önce Başsavcılık ve mahkeme tarafından eksik olduğu gerekçesiyle iade edilen iddianame, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.