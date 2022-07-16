Kuran kursunda 7 çocuğa cinsel istismar: İmam tutuklandı

Balıkesir’in Dursunbey ilçesindeki Ericek Mahallesi’nde imam yaklaşık iki ay önce köydeki cami içindeki Kuran kursunda, yaşları 8 ile 12 yaşlarındaki 7 çocuğa cinsel istismarda bulundu.

Cumhuriyet'in haberine göre, çocuklar istismarı ailelerine anlattı. 7 Temmuz'da imam hakkında Dursunbey Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla soruşturma açıldı.

Çocukların pedagog eşliğinde ifadesi alınırken imam da soruşturmadan bir gün sonra jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İfade işlemlerinin ardından tutuklama talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edilen imam, tutuklanarak Kepsut Cezaevi’ne gönderildi.

Tutuklanan imamın Balıkesir İl Müftülüğü tarafından yaklaşık 3 ay önce Kepsut ilçesinden Dursunbey ilçesine bağlı Ericek Mahallesi'ne atandığı öğrenildi.