MHP'nin dün görevden aldığı il başkanı 'çocuğa cinsel istismar'dan tutuklandı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından dün görevden alındığı duyurulan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bugün gözaltına alındı.

T24'ün haberine göre Kayaalp çıkarıldığı mahkemece "Çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandı.

MHP Genel Merkezi tarafından dün görevden alınarak feshedilen Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp bugün sabaha karşı evinde gözaltına alındı. "16 yaşındaki bir çocuğa sistematik olarak cinsel istismarda bulunmak..." suçlamasıyla gözaltına alınan Kayaalp, ifade işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. "Çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklanan Kayaalp, Diyarbakır Kampüs Cezaevi T Tipi'ne götürüldü.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın partisinin Diyarbakır il teşkilatının feshedilerek kapatıldığını duyurmuştu.