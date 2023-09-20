'Çocuğa cinsel istismar' soruşturması süren öğretmen ilkokulda görevlendirildi

Ankara'da hakkında çocuğa yönelik cinsel istismardan soruşturma yürütülen öğretmen bir okulda görevlendirildi.

Keçiören Arif Nihat Asya Okulu’nda görev yapan sınıf öğretmeni O.S.K. hakkında bir veli 2022 yılında çocuğuna temasta bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Öğretmen O.S.K. hakkında hem Milli Eğitim Bakanlığı hem de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Öğretmen O.S.K. bu süreçte açığa alındı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın soruşturması yargıdan önce sonuçlandı ve öğretmen O.S.K.’ye görev yeri değişikliği ve aylıktan kesme cezaları verildi.

'Beni şikayet ederseniz çocuklarınıza ders vermem'

Yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla beraber 3 ay açıkta bekleyen öğretmen O.S.K. Altındağ’daki Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu’nda görevlendirildi. Bu okulda birinci sınıf öğrencilerine ders veren öğretmenin, ortak yazışma gruplarında velilere, “Beni uğraştırmayın, çocuklarınızla uğraşacak değilim. Hakkımda açılan bir dosya var beni şikayet ederseniz çocuklarınıza ders vermem” diye mesaj gönderdiği öne sürüldü.

Veliler daha sonraki günlerde öğretmenin çocuklarına “psikolojik şiddet içeren tutumu” olduğu iddiasıyla okul yönetimine şikayette bulundu. Veliler bir süre sonra öğretmen hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nda halen devam eden soruşturmayı da öğrendi. Bu sefer de okul yönetimine yazılı dilekçe vererek öğretmenin görev yerinin değiştirilmesini isteyen veliler henüz bir sonuç alamadı.

Öğretmenle ilgili idari işlem yapılmadığı gerekçesiyle bazı veliler bu yıl eğitime başlayan çocuklarını okula göndermedi.

Yargı karar verene kadar MEB bir şey yapamıyor

Konu hakkında ANKA Haber Ajansı’nın görüştüğü Karapürçek Şehit Ferhat Muratoğlu İlkokulu Müdürü, velilerin öğretmen hakkındaki şikayetini Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ilettiğini ancak öğretmenin öğrencilerin derslerine girmesini engelleme yönünde bir yetkisi olmadığı için elinden bir şeyin gelmediğini söyledi. Müdür, “Bu süreçte öğrencilerin başına bir şey gelirse” sorusuna ise ilçe milli eğitimden karar gelene kadar öğretmeni gözlem altında tutmaya çalıştığını ifade ederek yanıtladı.

Konu hakkında telefonla görüşülen Milli Eğitim Bakanlığı yetkilisi ise, burada Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yetkili olduğunu ve Bakanlığa konuyla ilgili bir bilgi gelmediğini aktardı.

Bunun üzerine yine telefonla görüşülen Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilisi ise, öğretmen O.S.K. hakkında daha önce Keçiören’de görevli olduğu okuldaki davranışı nedeniyle görev yeri değişikliği ve aylıktan kesme cezası verildiğini açıklayarak, öğretmenin açıkta kaldığı süreyi Devlet Memurları Kanunu’na göre uzatamayacaklarını bildirdi. Yetkili, bu aşamada Milli Eğitim Bakanlığı’nın yargının Keçiören’deki okuldaki olaya ilişkin kararını verene kadar bu aşamada bir şey yapamayacağını, Altındağ’daki okuldaki velilerin yeni şikayetlerinin ise soruşturulacağını açıkladı.

Savcılığın soruşturması 9 aydır bekliyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 29 Aralık 2022 tarihli soruşturması ise aradan geçen 9 aya rağmen halen sonuçlanmadı. Veliler ise çocuklarını okula göndermekten çekiniyor.