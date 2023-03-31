Çocuğa çarparak ölümüne yol açan özel halk otobüsü şoförü tutuklandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Leyla Atakan Caddesi'nde dün özel halk otobüsünün çarpması sonucu Ömer Koç'un hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan şoför A.Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan durakta dün halk otobüsünden inen Ömer Koç'a (8), yolun karşısına geçmeye çalışırken A.Y.'nin kullandığı özel halk otobüsü çarpmıştı.
Sağlık ekiplerince çocuğun hayatını kaybettiği belirlenmiş, kaçan halk otobüsü şoförü A.Y. polis ekiplerince yakalanmıştı.