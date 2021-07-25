CNR için verilen iflas kararının gerekçesi: 'Erdoğan'ın güvenliği yok'

Ceyda Erem’in Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı CNR Uluslararası Fuarcılık ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında Flap Kongre tarafından geçtiğimiz şubat ayında alacakların tahsili için iflas davası açılmıştı.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen dava 13 Temmuz 2021’de sonuçlandı ve mahkeme şirketin iflasına kararı verdi.

Gerekçe: 'Erdoğan'ın güvenliği'

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, iflas kararının ardından Ceyda Erem, CNR Uluslararası Fuarcılık adına yaptığı açıklamada, iflas kararın gerekçesinin, CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak kongreye AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılması durumunda güvenliğinin sağlanamayacağı olduğunu söyledi.

'Böyle bir zafiyetin bulunmadığını" savunan Erem, "Asıl zafiyet kararı veren mahkemenin dayandığı hukuka, ülke saygınlığına ve gerçeğe aykırı gerekçelerdir. Elbette Yüksek Mahkeme Yargıtay’da adalet yerini bulacaktır. Ayrıca kararı veren Sayın Yargıçlar hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu’nca inceleme ve soruşturma yapılması hususunda gerekli başvuru en kısa sürede yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

'Para iadesi istendi, kabul etmedik'

Erem açıklamasının devamında, “Flap Kongre firması ile 2014 yılı Ekim ayında, 2017 yılında yapılacak bir petrol kongresi ile ilgili sözleşme gerçekleştirdik. Bu kongreye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bilgisi beyan edildi. Ancak kongre tarihinden 3 ay önce, Sayın Cumhurbaşkanımız için CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nin güvenli olmayacağı, kongrenin Harbiye’deki kongre merkezine alınacağı belirtilerek, sözleşme iptal edildi. Bahsi geçen firma ödedikleri paranın iadesini istedi, ancak sözleşmemiz gereği, mücbir sebep olmaksınız sözleşme iptallerinde para iadesinin mümkün olamayacağı bilgisini paylaştık. Sözleşmede bu madde gayet net. Flap Kongre bunun üzerine bize dava açtı. Açılan davada da argüman olarak yine Sayın Cumhurbaşkanımız için CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nin güvenli bir yer olmadığı belirtilerek, paranın iadesine karar verildi” şeklinde konuştu.

'Önce Erdoğan katılacak dendi, 3 ay sonra iptal edildi'

Erem, “Flap Kongre firması ile 2014 yılı Ekim ayında, 2017 yılında yapılacak bir petrol kongresi ile ilgili sözleşme gerçekleştirdik. Bu kongreye Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı bilgisi beyan edildi. Ancak kongre tarihinden 3 ay önce, Sayın Cumhurbaşkanımız için CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nin güvenli olmayacağı, kongrenin Harbiye’deki kongre merkezine alınacağı belirtilerek, sözleşme iptal edildi. Bahsi geçen firma ödedikleri paranın iadesini istedi, ancak sözleşmemiz gereği, mücbir sebep olmaksınız sözleşme iptallerinde para iadesinin mümkün olamayacağı bilgisini paylaştık. Sözleşmede bu madde gayet net. Flap Kongre bunun üzerine bize dava açtı. Açılan davada da argüman olarak yine Sayın Cumhurbaşkanımız için CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nin güvenli bir yer olmadığı belirtilerek, paranın iadesine karar verildi” şeklinde konuştu.